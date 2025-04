Тази вечер, 23 април, ще бъдат раздадени Наградите „Рицар на книгата“ на церемония в клуб „Перото“ на НДК. Това съобщават организаторите от Асоциация „Българска книга“. Отличията се връчват на журналисти, общественици, учители и библиотекари с изключителен принос към насърчаването на четенето, развитието на книгоиздаването и популяризирането на книгите в България. Наградите „Рицар на книгата“ се връчват повече от две десетилетия. И тази година те ще бъдат присъдени в четири категории - „Журналист или медия“, „Библиотекар или библиотека“, „Учител или училище“, награда „Рицар на книгата“ – за общественик с изключителен принос към българската книга и култура.

Чуйте повече от интервюто на Георги Митов с председателя на Асоциация "Българска книга" Десислава Алексиева:

Световният ден на книгата и авторското право е определен за честване от ЮНЕСКО през 1995 година на символичната за литературата дата 23 април, свързана със смъртта на английския драматург, актьор и поет Шекспир, испанския романист, драматург и поет Мигел де Сервантес, перуанския писател и историк Инка Гарсиласо де ла Вега и с раждането на френския писател Морис Дрюон, исландския писател Халдоур Лакснес, руския писател и поет Владимир Набоков. Денят 23 април обединява интересите на милиони хора по света - автори, издатели, преподаватели и учащи, библиотекари и всички четящи.

Книгата – духовно пространство, в което си дават среща не само философията, историята, социологията, етнографията, антропологията, но и човешките съдби, преживявания, емоции. Книгата – най-добрият приятел на човека, благодарение на когото преодоляваме „трагичната ограниченост на опита и преживяванията на отделната човешка душа: с помощта на книгата никой вече не е затворен напълно сам в собственото си полезрение, а може да се приобщи към всички минали и настоящи събития, към мислите и чувствата на цялото човечество”. Стефан Цвайг