Световен успех на българската фотография - Цветелина Делийска получи признание в Сиена. Кадърът й „The Falconer" бе отличен на престижния международен конкурс Siena Awards – едно от най-значимите събития в света на фотографията, което ежегодно събира най-добрите автори от цял свят в Сиена, Италия.

„Имах честта да получа лична покана от организаторите за участие в официалната церемония в Италия, но ангажименти в България не ми позволиха да пътувам. Въпреки това успях да проследя на живо онлайн награждаването, снимах сватба и ликувах, когато на големия екран в Сиена се появи моят кадър, а в залата прозвуча името ми." така съобщи голямата новина фотографът победител Цветелина Делийска.

Портретът на Анани Любенов /Anani Lubenov/ и неговата вярна орлица Хуба бе отличен в категория „Хора" – сред изключително силна международна конкуренция. Това признание е не само лична чест, но и доказателство, че фотографията е универсален език, който надскача граници, култури и езици.

„Искрени благодарности към всички хора, които ми се доверяват и позволяват да разказвам техните истории чрез образи. Специално признание заслужава Анани, който отвори вратата към своя пъстър и вдъхновяващ свят", допълни още Цветелина Делийска.

Снимка: Profile Agency

Siena Awards (Siena International Photo Awards) е сред най-престижните конкурси за фотография в света. Създаден с мисия да превърне тосканския град Сиена в световна столица на фотографията, той събира хиляди професионалисти и любители от десетки държави.

Журито се състои от международни експерти – фотографи, редактори и куратори, които оценяват творбите по най-високи професионални стандарти. Отличените произведения стават част от престижна изложба в Сиена и ежегоден фото каталог, а събитието се съпътства от фестивал с изложби, лекции и срещи.

Важно уточнение: конкурсът не допуска участия със снимки, създадени чрез изкуствен интелект – гаранция за автентичност и уважение към фотографското изкуство.

Чуйте повече от интервюто на Георги Митов с Цветелина Делийска:

Your browser does not support the audio element.

Цветелина Делийска е един от утвърдените фотографи в България, който комбинира документалната чувствителност на фотожурналистиката с артистичния поглед към портрета. Вече над 20 години снима сватби, портрети и семейства, а творчеството ѝ е отличавано от международни организации като Wedding Photojournalist Association (WPJA), Artistic Guild of WPJA, Fearless Photographers, Inspiration photographers, This is reportage и др., а тази година (септември 2025) получава високо отличие за своята творба The Falconer от престижния международен конкурс Siena Photo Awards. Тя е канена за жури в редица национални и международни конкурси по фотография. Нейни работи са публикувани във водещи издания като Forbes, списание Сватба, списание Кенгуру. През 2019 г. Цветелина представя своята първа самостоятелна изложба със сватбена фотография, а през годините участва и в множество колективни експозиции. Освен активно снимащ фотограф, тя е и съорганизатор на Международния форум за професионални фотографи и видеографи в България, както и обучител и лектор в майсторски класове. Основната ѝ философия е да разказва „истории без думи“ – честни, емоционални и неподправени.