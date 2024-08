Аделина Гълъбинова и Калоян Коцев са двама от участниците в българския отбор, който стана вицешампион на световното първенство по дебати, а Велина Андонова е техен треньор, член на Управителния съвет на Асоциация „Дебати“ и европейски шампион по дебати за миналата година. Те гостуваха в предаването "За града", за да разкажат какви качества са необходими за победата, как уменията да дебатират им помагат в училище, как се подготвят за състезанията, без да имат подкрепа от държавата и за увереността, с която влизат в словесните битки. Целия разговор в ефира на bTV Radio можете да чуете на следващия звуков файл:

Your browser does not support the audio element.