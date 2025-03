На 28 март от 19.00ч. Симфониета-Враца подготвя ексклузивен концерт„Палитра на епохите“ в София, зала "България" със звездни солисти, най-ярки представители на съвременната световна класическа сцена, всеки в областта на своя изключителен инструментален талант:

Радек Баборак – дългогодишен първи валдхорнист на Берлинската филхармония и Иван Данко - първи обоист на оркестъра на Щутгартската държавна опера, под диригентската палка на Константин Илиевски, главен диригент на симфоничния оркестър на БНР.

В програмата: Й. С. Бах – Сюита за оркестър № 4; Й. С. Бах – Адажио из Великденска оратория, BWV 249; И.Данко – „Процес“ за обой, вагнерова туба, чембало и оркестър (премиера за България); Л. Синигалия – Романс за валдхорна и оркестър, оп. 3;

К. Сен-Санс – Концертна пиеса за валдхорна и оркестър, оп. 94; О. Респиги – Антични арии и танци, Сюита № 3

Творбите в концертната програма са създадени в четири различни века, а последната от тях ни връща още две столетия назад и така палитрата на епохите става още по-богата.

Билети на касата в зала "България" и онлайн в мрежата на Ивентим За информация и резервации: 0888504644, 0895702624.

Снимка: Симфониета-Враца

„Радек Баборак е най-известното име в момента сред валдхорнистите в света, мерило за това как се свири на валдхорна и е изключително щастие, че ще бъде наш солист в предстоящия концерт на 28 март в зала „България“. При това, заедно с още един голям негов колега, първият обоист на Щутгардската опера – Иван Данко, когото ще чуем като солист, в дует с Баборак и е автор на премиерно за България произвединие, създадено от него специално за двамата изключителни музиканти“, споделя Христо Павлов, директор на Симфониета-Враца.

Чуйте повече от интервюто на Георги Митов-Геми с директора на Симфониета Враца Христо Павлов и диригента на концерта Константин Илиевски, разположено в звуковия файл: