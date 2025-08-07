На 28 и 29 август площадът пред „Св. Александър Невски“ ще се превърне в сцена от световна класа, където оперното изкуство ще срещне широката публика в рамките на „Гала в София 2“ – впечатляващо събитие, организирано от Соня Йончева и нейната продуцентска компания SY11 Events.

„След успеха през 2021 година си поставихме още по-висока летва“, заяви Йончева в ефира на bTV Radio. Тя подчерта, че очакват над 6000 зрители, а емоцията около събитието е „огромна“.

Виторио Григоло: дебют в България

Първата вечер ще бъде посветена на италианската опера и ще включва съвместно изпълнение на Йончева и Виторио Григоло, който пристига за първи път в България. „С него ни свързва 14-годишно артистично и приятелско партньорство“, сподели Йончева. „Имаме естествена харизма помежду си – всичко се случва бързо и без нужда от много думи.“

Програмата ще предложи не само класически арии и дуети, но и популярни италиански канцонети, създавайки мост между елитарното и достъпното.

Пласидо Доминго и Хосе Карерас: легендите се събират в София

Втората вечер ще бъде историческа: за пръв път двама от легендарните „Трима тенори“ – Пласидо Доминго и Хосе Карерас, ще излязат заедно на сцена у нас. Йончева, която вече има съвместна история с Доминго, ще пее за първи път с Карерас.

„Пошегувахме се, че ще съм като Павароти между тях“, смее се Соня. „Тази година той щеше да навърши 90 и усещането, че сме част от тази приемственост, е вълнуващо.“

В програмата ще присъстват не само оперни шедьоври, но и испанската сарсуела, добавяйки южен темперамент към вечерта.

Продуцент, артист, вдъхновител

Йончева не крие, че балансирането между ролите на артист и продуцент е предизвикателство, но е дълбоко мотивирана: „България е в сърцето на всичко, което правим. Инвестирам времето и средствата си в културния живот тук. Имаме малък, но отдаден екип и работим със 100% отдаденост.“

Компанията ѝ е независима и финансира дейността си самостоятелно, което прави постиженията им още по-впечатляващи.

Защо да отидем?

„Няма по-добро място от ‘Гала в София 2’, за да започнете своето пътешествие в света на класическата музика“, обръща се Йончева към публиката. „Това ще е изживяване, което остава в сърцето.“

Събитието е подкрепено от Столичната община и Министерството на културата, което подчертава важността на тази инициатива за културната карта на страната.

Чуйте повече от интервюто на Георги Митов със Соня Йончева: