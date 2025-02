Художникът-маринист Светозар Арнаудов-Зари, чиято страст е ветроходството, е капитан на малка яхта, с която през последните пет години кръстосва с различни екипажи 3 морета - Черно, Егейско и Йонийско. А любопитни истории от морските приключения събира в своите книги. В ефира на bTV Radio той представи двете си нови книги с пътеписи от поредицата „Пътешествията на един художник“, заедно с редактора Христина Чопарова, която е журналист и председател на Сдружение „Ние ви чуваме“.

„Аз съм роден в София и реших, че трябва да отида да живея близо до морето и затова избрах Южното Черноморие, 12 години живях в Созопол и след това се преместих в Бургас. Всеки ден го виждам от прозореца си и съм безкрайно щастлив. Сега когато плавам и имам това удоволствие да се наслаждавам сутрин на изгревите, вечер на залезите, морето винаги е различно, то има всякакви цветове. Аз му се радвам и когато не е спокойно, когато има вълни, за мен е любимо.“, разказва Светозар Арнаудов на въпрос как изглежда морето през очите на един капитан.

„Всяка една история е уникална, забавна, интересно написана. Това, което ми направи най-голямо впечатление беше, че в историите Светозар Арнаудов поставя многопластовост, която се изразява в това, че съчетава забавните преживявания с екипажите с описания на хубавите места и забележителностите, които посещават по време на плаванията. Също така има описание на културата и нравите в тези места и това превръща самите истории в много интересно четиво, което вярвам, че би се харесало на читатели от всяка една възраст. Самите истории са събрани по начин, който ги превръща в своеобразни капитански дневници, както ние сме чели в художествената литература описания на различни плавания с кораби – това е нещо подобно, което представя един светоглед на художника като капитан, като отговорник за екипажите и т.н. Бих казала, че тези истории определено биха се харесали на читателите и пожелавам още много такива“, посочва редакторът на книгите Христина Чопарова.

На въпрос как е започнал да пише, художникът обяснява:

„2020-та година трябваше да направя изложба на мои картини в Берлин, това ми беше първата изложба. Аз естествено – неподготвен художник, млад, зелен, неопитен, пращам картините по куриерите и вече съм на летището, какво да правя докато чакам – викам сега ще си запиша всичко, което се случва, да мога после да си го имам записано. Аз ги написах разказите за тази изложба, и ги публикувах. То се оказа, че има интерес от моите почитатели и след това започнах като тръгна да плавам да описвам всеки един остров, преживявания, всичко. Екипажите много ми помагат в това отношение, аз ги наблюдавам, всеки има нещо да каже. Започвам да творя, да си измислям някои неща, понякога прикривам самоличностите, колкото да бъде по-забавно.“

„Най-важното нещо за тези, които искат да плават, да ветроходстват, е дисциплината“, казва още капитанът-художник.

Как Христина става редактор на книгите на Светозар, за приключенията при плаванията с яхта, какво трябва да знаят пасажерите и какво предстои през това лято – целия разговор със Светозар Арнаудов и Христина Чопарова можете да чуете на следващия звуков файл.