Една от най-обичаните български банди – „Остава", ще представи за първи път в Лондон последния си албум „Кислород" на 10 ноември в клуб The Garage. Феновете на групата ще се срещнат отблизо с „великолепната петорка“ в лицето на Свилен Ноев, Георги Георгиев, Боян Петков, Алекс Марбург и Даниел Петров от ОСТАВА, а преди тях, ударно начало на концерта ще дадат момчетата от INNERGLOW. Билети за събитието на 10 ноември в лондонския The Garage се продават с пълна сила ТУК.

Повлияна още при създаването си от британския индирок, „Остава" е от малкото български групи, която в продължение на повече от 30 години продължава да създава музика без почивка и да бъде вярна на своя стил. Автентична, искрена и докосваща, музиката на "Остава" има своето специално място в музикалната история на България и в сърцата на хилядите им фенове.

„Първият ни албум излезе преди 23 години. Това аз го приемам като началото на нашата професионална кариера“, припомни в ефира на bTV Radio вокалистът на „Остава“. „Музикално много се променихме, текстовете ни се промениха, гласът ми падна и вече звучи доста по-мъжки“, пошегува се той.

По думите му, „младите хора се чувстват доста депресирани, понеже навлизат в живота сами. Тази меланхолия от първите два албума се промени в следващите албуми. „Кислород“ е абсолютно нова част за остава. Това са пост-COVID мисли. Затова голяма част от парчетата се казват с агресивни имена, а всъщност са за любов.“

Музикантът сподели: „Искам да пея все повече любовни песни, за да искат хората все повече да го усещат това като емоция.“

За избирателната активност на местните избори Свилен Ноев заяви: „Много ме притеснява защо хората не искат този хубав град, богат и развит, да става все по-хубав. Това говори много лошо за софиянеца.“

На финала знаменитият музикант разказа за своето вдъхновение в живота и в кариерата. „Моят кислород е семейството ми, Невена, малкият. Също и музиката. Винаги музиката. За мен любовта около мен е много важно нещо.“

Чуйте цялото интервю на Георги Митов със Свилен Ноев, разположено в звуковия файл:

Свилен Ноев подчерта, че в Лондон ще прозвучи сет-листа от големия концерт на "Остава" от края на лятото, което ще бъде първото представяне на „Кислород“ пред феновете в британската столица.

В клуб The Garage публиката ще чуе най-свежите хитове от албума като - „Сателит“, „Мама“, „Помощ“, „Саботаж“ и „Клише“, а Свилен и компания едва ли ще пропуснат да изпълнят и превърналите се в задължителни - „"Шоколад", "Океан", "Мъничко човече" ,“Бесен“ "Внимание" и още от най-обичаните парчета на бандата през годините.

Веднага след Лондон, на 18 ноември "Остава" ще забият и в емблематичния клуб СТРОЕЖА в София, който скоро ще отвори врати на ново място – ул. „Георги С.Раковски“ 116.