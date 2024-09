„Мона Лиза“ е новата песен на група „Остава“, с която се поставя началото на работата по новия албум. Любовта изглежда отново ще заеме водещо място като тема в него. За песента „Мона Лиза“ Свилен Ноев казва, че е една от любимите му за последните няколко години.

За загадъчността в известната картина на Леонардо и за метафората в песента „Мона Лиза“ Свилен Ноев казва: „Не може да се разбере от самата картина дали се усмихва или е кисела самата Мона Лиза, дали са й подарили грешното бижу или правилното, затова в текста се пее – „Усмихваш се като Мона Лиза, а аз искам повече“. В този случай съм го приел като нещо, което не ми достига, искам по-ясна усмивка. Текстът на куплета е по-поетичен, на припева е по-ясен, притеснявах се дали няма да стане много весел, защото е емоционална песента, а това – усмихва се като Мона Лиза и после – полегни до мен като кулата в Пиза, дали не е много весело. На мен много ми харесва резултатът. Пак работихме с Георги Станев, с който работим много време вече.“

„За мен винаги усмивката винаги казва много повече от думите, особено усмивката на искрените хора и на децата .Винаги съм много щастлив, когато като имаме концерти на открито, отпред има деца, някак си на тях им е чисто това, което правим, което ми стига.“, казва още Свилен Ноев.

На 11 септември „Остава“ ще отпразнува рождения си ден с концерт в „Маймунарника“ в София, на който феновете могат да чуят и най-големите им хитове, и най-новите им песни. Какво още разказа Свилен Ноев пред bTV Radio – цялото интервю можете да чуете на звуковия файл.

Песента можете за чуете тук: