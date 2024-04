„Песента за мен е много социална и някак си човек се бунтува от нещата, които се случват в момента.“, каза пред bTV Radio Свилен Ноев за последния сингъл на „Остава“ – „Тест“.

„Това е една от песните, които хората много харесват на живо, защото е динамична, има повече китари, освен това е социална, много хора се дразнят, че „Остава“ пеят много за любов и секс, това са ми любимите теми на мен, голяма част от мъжете не обичат да им се говори за любов. Хубаво е да има различни песни, да има и социално ангажирани парчета и това точно го приемам като такъв опит за социална песен“, допълни Свилен.

За клипа към песента и кадъра с изстрелването на китариста на „Остава“ Александър в Космоса, Свилен Ноев посочи:

„Васил Стефанов е правил много клипове за Остава, това си беше негова идея да изстреля точно Александър в Космоса, и между другото след като го изстреля в Космоса, не сме го виждали, така че нямам идея къде е този човек, да не дойде с някоя марсианка, не знам. Винаги режисьорите си правят тяхна гледна точка на парчето, да кажем, че в песента „Океан“ това ни донесе много публика, защото парчето е любовно, във видеото излезе, че все едно е обяснение в любов от бащата към детето си и някак си трогна много хора, които имат деца, там много ни помогна самото видео. Надявам се точно този клип на „Тест“, той е доста директен, да помага на парчето, то е доста динамично и пънкарско, така че ще видим.“

Цялото интервю със Свилен Ноев за песента „Тест“, клипа към нея, за новия албум, който подготвят и предстоящия концерт на групата в Sofia live club на 26 април, можете да чуете на звуковия файл.

Видеото можете да гледате тук: