Информационни табели в столичните райони Слатина, Люлин и Витоша ще упътват гражданите към кого да се обърнат при различни проблеми и инциденти в града, при домашно насилие, онлайн тормоз, да сигнализират при изчезнали хора. Поставянето на табелите е в рамките на проекта „Разбери как можеш" на Сдружение „Безопасни детски площадки", финансиран по програма „Социални иновации" на Столична община, осъществен с подкрепата на район „Слатина", район „Витоша", район „Люлин" и СДВР.

Табелите в район „Люлин" са разположени в парк "Западна порта" и парк "Люлин-център". В район „Витоша" ги търсете в кв.Павлово (спортната площадка на ул. Казбек) и в кв. Княжево (при последната спирка на трамвай №5). В Слатина ще ги намерите в кв. Христо Ботев (ул. „511-та" №22) и в кв. Гео Милев (ул. „Шипченски проход" №43А).

Те са съгласувани с районните администрации и със СДВР, така че да съдържат актуални контакти за бърза реакция при престъпления и нередности в градска и семейна среда, връзка със съответното РПУ и община. Те ще помогнат на гражданите да реагират навременно при нарушения на обществения ред, домашно насилие, при престъпления онлайн, да влязат в контакт с общината, ако имат въпроси и предложения. На табелите има и QR код за сваляне на информацията.

Тези райони са избрани, защото покриват част от територията на РПУ-1, РПУ-6 и РПУ-9, съответно в район Слатина, Витоша и Люлин. Въз основа на статистика на МВР за 2021 г. това са трите райони на територията на гр. София с най-висока степен на престъпления като грабежи, вандализъм, кражби на коли, престъпления спрямо личността, домашно насилие и т.н. Кметове и заместник-кметовете на районите се срещнаха с граждани и представиха инициативата. Ученици от 3 училища получиха възможност да зададат въпроси, които ги вълнуват за техния град. Най-често това са липса на площадки за спорт и за игра, за бърз транспорт, за мръсни улици и др. Те ще получат плакати и наръчници, които съдържат най-важното, за да бъдат подготвени да подават сигнали или да участват в промяната към по-добро с предложения. Наръчниците са достъпни и в съответните общини.

„Хубаво е гражданите да знаем как да сигнализираме за такива случаи като изчезването на 12-годишния Александър“, заяви в ефира на bTV Radio Мая Цанева от гражданското сдружение „Безопасни детски площадки". „Както има рискове навън, така има и в онлайн среда“, подчерта тя. По думите й, родителите трябва да разговарят с децата си за тези нередности и проблеми.

Чуйте повече от интервюто на Георги Митов с Мая Цанева от гражданското сдружение „Безопасни детски площадки":