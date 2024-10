Изключително талантливата певица Арика Адамс е готова със своя първи студиен албум „Past Timeline“, който разказва прочувствената любовна история на младата изпълнителка. Заедно с музикантите Стефан Цеков (Oratniza) на барабани, мултиинструменталиста Даниел Иванов (heptagram) на китара и Радослав Паунов (De La Bona, Richard Manta) на бас китара, Арика ще представи 10-те си авторски творби на живо на 5 ноември в SOFIA LIVE CLUB, София и на 10 ноември в Bee Bop Café в Пловдив.

Само седмица по-рано гласовитото момиче открехва вратата към дебютния си албум с трети видео сингъл към него, озаглавен “Shipmate Situation”.

Снимка: Мила Панайотова

Видеото към песента е дело на режисьора Влади Герасимов и е вдъхновено от самата музика. Песента минава през няколко звукови етапа и промени, и от това се ражда идеята да се направи клип, който да се променя заедно с музиката. Албумът е едно пътешествие, което провокира идеята видеото да бъде заснето в движещ се влак. Концепцията на видеоклипа е да се проследят няколко ключови етапа от романтичната връзка, за която разказва албума, от началото до самия край на взаимоотношенията. В него има 5 различни момента с 5 различни визии, които да спомогнат за разказването на историята.

Чуйте повече от интервюто на Георги Митов с Арика Адамс, разположено в звуковия файл:

Дебютът „Past Timeline“ проследява 4 емоционални години от живота на Арика и съдържа 10 силно въздействащи композиции, концептуално свързани и разказващи историята на две млади души, плаващи в морето на любовта. Тази пленителна история ни отвежда на звуково пътешествие, от красотата и мистерията на влюбването до лъжите, потопили кораба.

Арика описва албума като изцеляващо преживяване, което ѝ помага да се възстанови след разбитите илюзии за истинска любов. След срещата си с реалността в една съвременна любовна афера, тя се изгубва в морето, но музиката я връща обратно на брега и й показва светлината, която променя живота й. „Past Timeline“ ще излезе официално във всички платформи за музика на 1-ви ноември.

Харизматичната изпълнителка участва в цялостния процес по създаването на албума от композирането на музиката и писането на текстовете на песните до концептуалната визия и режисирането на видеоклиповете.

Обложката на албума е резултат от колаборацията между известния мексикански фотограф Фернандо Монтиел Клинт и българския му колега Моника Драмалиева.

С визията, която те създават, ще бъде пуснат и мърч – тениски, чанти и стикери, с които феновете ще могат да се сдобият по време на концертите.

Арика Адамс е поп певица и текстописец, родена в Денвър, Колорадо и от 15 години живее в Пловдив, България. Арика започва своето музикално пътешествие на 6-годишна възраст, а на 12г. вече започва да развива уменията си за писане на песни. От тогава е написала над 50 песни.

На 17-годишна възраст Арика тръгва на училище в Англия и учи A level Музикална Технология и Музикално Продуциране, Драма и Бизнес. След дипломирането си се завръща в България, за да започне работа по първия си албум.

През последните две години Арика издаде три от десетте песни от дебютния си албум - „Lies“, „Oh my lovely“ и „Bird of Prey“, бе четвъртфиналист в десетия сезон на "Гласът на България", откри концерта на Мария Илиева в емблематичната зала НДК и беше българският представител в музикалното предизвикателство „Trace Talent Europe“, което й даде шанс да покаже своята музика и талант на различни сцени във Франция, Белгия и България.

Също така Арика е част от проекта „HOLY PEAKS“ в колаборация с музикалния продуцент Даниел Иванов и имат издадени две парчета - "No Time" и "Daylight", като песента "Daylight" е звучало в ефира на радио BBC в Англия.

За подготовката за издаването на дебютния си албум, тя е събрала и невероятна група от музиканти, които да я придружават в следващите й музикални стъпки. На сцената с Арика ще бъдат Даниел Иванов на китари (heptagram), Радослав Паунов на бас (Де Ла Бона и Ричард Манта) и Стефан Чеков на барабани (Оратница).