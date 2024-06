„Танцът“ е новият български хит в латиноамерикански стил "бачата", който произхожда от Доминиканската република. Песента е създадена от Кики Рубин и Димитър Лазаров-De Fuego. Лични преживявания, сред които любовни трепети и разочарования, вдъхновяват Кики Рубин, за да напише „Танцът“. "Винаги когато пиша песен, го правя от тъга. Иска ми се да пиша от радост, така че се надявам следващите песни да бъдат вдъхновени от щастливи събития", сподели пред bTV Radio младата певица.

"Тя се появи със съавтора на аранжиментите Николай Плачков в танцовата зала. Каза ми, че имат идея за парчето, като бяха донесли хармонията. Взех китарата и направихме импровизация, а Кики запя. Това демо беше много сполучливо. След това, го дообработихме, мастерирахме с много музиканти, за да се постигне безкомпромисното качество, което тя изискваше. Трябва да се взима пример от такъв професионален подход. Така стана и с клипа", разказва Димитър Лазаров-De Fuego. Според него, "всеки може да танцува". По думите му, 70 % от уроците по социални латино танци са бачата. Той обясни бързо и лесно основната стъпка и начин да следвате ритъма на бачата. "Хората избягват от стреса ефикасно. Музиката носи слънчево и романтично настроение. Накрая, резултатът е чудесен", счита Лазаров.

"Ние се зареждаме от подкрепата на хората, от техните реакции, от любовта им към музиката и танца. Повечето от бачатите са на испански. Хората могат да усетят музиката, но съвсем различно е, когато разбират текста. Затова е важно да творим музика на български език, за да може публиката да се асоциират с текста, а не само с музиката. Определено парчетата се възприемат по различен и много по-дълбок начин", подчерта Кики Рубин. Тя разкри, че "Танцът" има вече готов на текст на испански език. "Това ще е първият ни общ проект от много такива (бел.ред. с Димитър Лазаров-De Fuego)", каза още Кики Рубин.

Режисьор на видеоклипа е Пейо Пеев, а монтажът е на Плам Мирчева. Премиерата предстои на 26 юни от 18 часа в мрежата за видеосподеляне Youtube.

Чуйте повече от интервюто на Георги Митов с Кики Рубин и Димитър Лазаров-De Fuego, разположено в звуковия файл: