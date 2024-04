Хореографът и танцьор Зорница Петрова от добре познатия ни през годините професионален балет „DIVA“ представя новия си благотворителен танцов проект „Temptation in Black“ на 27 април от 20.00ч. в клуб „Joy Station“ в Студентски град.

Артистичният създател на „DIVA ZONE“ Зорница и професионалните артисти от балета ще оставят столичната публика бездиханна с невиждан досега колоритен спектакъл на естетиката и сетивата, обединяващ различни танцови култури и стилове.

Поставената от Зорница цел на танцовия проект „Temptation in Black“ е безвъзмездна, висока и категорична, защото е хуманна – да бъде спасен един човешки живот. Събраните средства от продажбата на билетите за събитието ще помогнат на дъщерята и майка Десислава Гичева отново да стъпи на крака и да продължи живота си напред. хВече две години 40-годишната Деси е прикована в инвалидна количка заради рядко срещана киста, увредила гръбначния ѝ стълб. Проблемът е разрешим с изключително тежка и деликатна оперативна намеса в клиника в Кипър, чиято цена е непосилна за сплотеното семейство на младата жена - нужната сума за сложната интервенция е в размер на 150 000 лв.

Снимка: Diva Zone

Почти напълно парализираната Деси, 21-годишната ѝ дъщеря Пламена и половинката ѝ Веселин с помощта на приятели и добри хора до началото на тази седмица, 22.04.2024 г., са успели да съберат близо 104 000 лв. Вижте повече в репортажа на Александра Ничева от bTV

Благотворителната кауза, подета от страна на хореографа Зорница за спасяването на Деси, е оригинална и нестандартна като идея и сценично присъствие. В новият танцов проект на „DIVA BALLET“ ще участват най-добрите двойки по латиноамерикански танци, хип-хоп и street танцьори, класически и модерен балет, Afro и Break Dance майстори, които ще преобразят и обогатят танцовата сцена.

Чуйте повече от интервюто на Георги Митов с хореографката и основател на балет Diva Зорница Петрова и приятелят на пострадалата Веселин Денчовски, разположено в звуковия файл:

Your browser does not support the audio element.

„Temptation in Black“ е огнено и елегантно, чувствено и пламенно сценично представление за ценители, създадено специално за хуманната кауза. А самият спектакъл задължително ще продължи своя артистичен живот и занапред, за да може отново да радва и да помага на хората.

85% от събраните средства чрез продажбата на билетите, както и 100% от дарителските кутии, каквито ще има на място в клуб „Joy Station“ в Студентски град на 27 април, ще отидат в помощ на Десислава Гичева за предстоящата ѝ операция.