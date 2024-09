Боряна Калейн ни накара да бъдем горди с постиженията й на европейски и световни първенства и зарадва цяла България със сребърния си медал от Олимпийските игри в Париж през 2024г. Тя е трикратна национална шампионка на България, абсолютна европейска шампионка и медалистка от световни първенства.

Гл. ас. д-р Емелина Горчева е млада композиторка и преподавател, спечелила 10 награди по композиция, 5 от които международни. Сред тях е призът от Торонто-Канада за най-добра филмова музика от европейски композитор.

Първата им среща е по повод композицията “Боряно, българко”, която прозвуча преди година на 39-ото Европейско първенство по художествена гимнастика в Баку. "Свърза ни Илияна Раева, на която ще бъде винаги благодарна. Всичко започна със съчетанието за обръч, който е по мотиви от концерта ни "Зов" с Мирослав Димов", разкри пред bTV Radio Емелина Горчева.

През 2024г. в Париж Калейн приключи 36-годишното чакане на България да има олимпийски медал в индивидуалния многобой на художествената гимнастика под звуците на произведението “Силата в мен”, написано от Горчева. "Беше интересен процесът по създаване на музиката. Не знаехме как да й обясним какво искаме. Тези два свята имат свой изказ, но беше предизвикателно за музиката и за спорта", заяви Боряна Калейн. "В процеса на изработване на съчетанието се налагаше да правим промени и Емелина идваше на място да коригира нотите и да променя музиката. Получи се нещо различно и всички видяхме, че няма невъзможни неща", допълни тя.

"По идея на Илияна Раева в творбата се съдържа Псалм 23. Направихме нещо като фолклорна мантра, наричане. Много трудно е да имплементираш фолклора по нов начин, но и да спазваш каноните за художествената гимнастика. Да пишеш музика за този спорт е коренно различно от всичко останало", поясни Емелина Горчева. "Залогът в състезанията е много голям. Композиционната идея трябва да е безкрайно ясна, за да може от всеки от всяка държава да я почувства", подчерта талантливата композиторка и педагог.

"Самата музика много добре се възприе. Беше впечатляващо като за Олимпийски игри", добави Калейн. "Залата беше пълна. Опитах се да се абстрахирам от всичко около мен в името на моето представяне. Важното е да си свършил работата в залата, да имаш пълен контрол над ситуацията и да си уверен над това, което правиш, да не позволяваш на моментни емоции да ти повлияят", посочва изключителната ни гимнастичка.

"Дълго време живях по-изолирано, доколкото е възможно в уединение, защото няма друг начин да се отдадеш изцяло, за да извлечеш максимумът от себе си и да бъдеш конкуретноспособен за олимпийския връх...Ние имахме една обща мечта през различна траектория...", смята Горчева. "Когато искаш да постигнеш нещо голямо, трябва да си 100 процента отдаден на това", допълни Калейн.

Засега Боряна Калейн обмисля да стане треньор, но не е взела такова решение поради своя график. На 30 октомври в зала София й предстои последното официално състезание за тази година- Държавното клубно първенство. От своя страна, Емелина Горчева ще се включи в юбилейния концерт по повод 50 години НУМСИ "Христина Морфова"- Стара Загора, който ще се проведе на 1 октомври 2024г.

Чуйте цялото интервю на Георги Митов с гимнастичката Боряна Калейн и композиторката Емелина Горчева- Димова, разположено в звуковия файл: