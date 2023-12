В градска среда продължава да има струпани паднали клони и дървесни трупи, като дейностите по почистването им продължават. За това увериха от Столичния инспекторат. "Над 2000 т. биомаса е събрана през тази година, което е 2,5 пъти повече спрямо миналата година", заяви пред bTV Radio Татяна Асенова- началник отдел «Опазване на околната среда» към Столичния инспекторат. По думите й, събирането се осъществява по график, но експертът призова за разбиране към тази дейност, въпреки че се получават задръствания по вътрешнокварталните улици в София.

Наближават празниците, покупките на подаръци растат, но с тях и отпадъците, които се оказва, че не винаги изхвърляме правилно на указаните места. Какви грешки допускат граждани и търговци, като изхвърлят подаръчни и други опаковки, генерирани от дейността им?

Снимка: Анета Савова

