"Към момента нямаме сигнали за силно препълнени цветни контейнери или големи количества отпадъци около тях. Гражданите могат да изхвърлят чисти пластмасови опаковки в цветните контейнери, но да са във възможно най-малък обем. Нека всички да спазват правилата и ако трябва още един чувал да съберат, да не го изхвърлят на улицата, докато не информираме, че имаме взето решение за начало на извозването и на тези опаковки". Това заяви пред bTV Radio Татяна Асенова - началник отдел "Контрол на околната среда" към Столичния инспекторат, след като бе опожарен завода за преработка на отпадъци по пътя за Банкя.

Същевременно неизвестни лица заляха с машинно масло чисто нови контейнери от системата Nord в ж.к. „Малинова долина“ през уикенда. Дежурните екипи от Районен инспекторат „Студентски“ при Столичен инспекторат са повикали аварийна група за почистването на контейнерите. По думите на Асенова, такъв хулигански акт е прецедент.

През изминалата седмица от Инспектората санкционираха няколко граждани и търговски обекти за нерегламентирано изхвърляне на отпадъци в ж.к. „Малинова долина“. В последния случай хранителен магазин бе изхвърлил кашони и хранителни отпадъци до контейнерите. Образувалата се планина от боклук на ул. „Тодор Недков“ се извозва поетапно, като отпадъкът се товари с багер, съобщиха от район "Студентски". Нарушителите са били установени със съдействието на граждани. Антигероите са били заснети и са подадени сигнали до Районен инспекторат „Студентски“, а впоследствие СДВР ги идентифицира и санкционира.

От Столичния инспекторат припомниха, че поетапното миене на улици и булеварди по карета продължава в централната градска част на София. От 6 до 12 юли дейностите ще се извършват в районите „Оборище“ и „Средец“, в общо 11 карета.

Миенето по карета позволява цялостно почистване на уличните платна, тротоарите, алеите, пътните знаци и прилежащите пространства – участъци, които често остават трудно достъпни заради паркирани автомобили.

В дните, определени за миене, от 07:30 до 16:30 ч., улиците в съответните карета трябва да бъдат освободени, за да могат дейностите да бъдат извършени качествено и в пълен обем. Ако автомобилът ви бъде преместен, информация за местонахождението му можете да получите на телефон 0700 13 233.

Чуйте повече от интервюто на Георги Митов с Татяна Асенова - началник отдел "Контрол на околната среда" към Столичния инспекторат:

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Като част от регулярното изпълнение на графиците за миене на уличната мрежа в София, Столичната община възлага миене с автоцистерна с маркуч на транспортния подлез на бул. „Ген. Скобелев“ при НДК, съобщават от Столичната община.



Дейностите ще се проведат в нощните часове на 7 юли, в интервала от 00:30 ч. до 04:30 ч., с цел минимално затруднение на трафика и безопасно изпълнение на дейностите.

По време на извършване на миенето ще бъде въведена временна организация на движението, като в посочения часови диапазон ще бъде забранено влизането на пътни превозни средства в транспортния подлез на бул. „Ген. Скобелев“ при НДК.

С цел осигуряване на безопасността и нормалното протичане на дейностите ще бъдат поставени необходимите пътни знаци за временната организация на движението.

Миенето на транспортните подлези е част от регулярните дейности по поддържане на чистотата на уличната мрежа и добрия облик на градската среда.

Столичният инспекторат осъществява контрол на терен и призовава водачите на моторни превозни средства да се съобразяват с въведената временна организация на движението и да шофират с повишено внимание.

Столичната община започна и интензивно извънредно миене на пътната мрежа в район „Люлин“ като допълнителна мярка за подобряване качеството на въздуха след пожара в частната база за отпадъци. Екипите работят по отстраняване на остатъчни частици в 3-ти, 4-ти и 5-ти микрорайон, както и по бул. „Добринова скала“. За гарантиране на чистотата и в непосредствена близост до инцидента, Общината пое и почистването на бул. „Банско шосе“, въпреки че трасето е под управлението на Агенция „Пътна инфраструктура“.

Дейностите по извънредното миене започнаха още през почивните дни (4 и 5 юли), като в събота и неделя бяха измити 4-ти и 5-ти микрорайон и бул. „Добринова скала“. Към днешна дата работата продължава в 3-ти микрорайон, с което извънредният цикъл на почистване в тези части на района ще бъде финализиран.