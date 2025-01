Фотографката Татяна Чохаджиева се завърна преди дни от Индия, където заедно с група български фотографи снима първите дни на най-голямото религиозно събитие в света. От 13 януари до 26 февруари над 450 милиона души пристигат в индийския град Праяградж, за да се потопят в свещените води на реката, и така да се пречистят от греховете.

„Бяхме с група български фотографи по организация и идея на Минко Михайлов, той прави често подобни пътешествия до екзотични места в света и програмата е ориентирана така, че фотографите да са максимално щастливи, да имат възможност да снимат по изгрев, по залез, на подходящи места, където има най-колоритни образи. Иначе за самото събитие - Маха Кумбх Мела - то реално се провежда и по-често – през 12 години, защото то е символ на победата на боговете над демоните, и според легендата бог Вишну изтръгнал от демоните една златна стомна, която съдържала нектара на безсмъртието и тази битка се провеждала 12 дни, и затова през 2 години се провежда събитието, но в много по-малък мащаб, и се смята, че капки от нектара са попаднали в 4 индийски града, и индуистите са много освен религиозни, и вярват в астрологията. И освен, че сега е 12-то поред издание, астрономически и астрологически планетите така са подредени, че в момента е много специално и много важно да се потопиш в Тривени Сангам – свещеното мястот където се сливат реките Ганг, Ямуна и митичната невидима река Сарасвати.И точно по това време е много важно да се потопиш и така ще постигнеш просветление. Всички те се стремят към мокша, която е позната и като нирвана – да се прекъсне цикълът на преражданията, да получат безсмъртие и душата да спре да се лута.“,разказа Татяна Чохаджиева.

„Наистина огромна тълпа прииждаше там, очаква се 450 или 500 милиона души през цялото време общо да посетят това събитие, като се смяташе, че във втория ден от събитието, което е най-важното, на място са дошли 40 милиона души. Вторият ден е най-важен, защото местните светци, така наречените садху, които обикновено живеят в планините като отшелници, за да медитират и да постигнат просветление, идват близо до хората и простосмъртните са много щастливи, че могат да се докоснат до своите идоли, да ги видят, да поговорят с тях, да чуят някоя от техните проповеди и това за тях е много важна възможност. Стълпотворението, когато минаваха тези садху, когато вземаха кралска баня, те да се потопят и да получат опрощение на греховете и безсмъртие беше огромно, и пред очите ни имаше опасност няколко хора да бъдат смачкани от тълпата, въпреки засиленото полицейско присъствие.“, обясни фотографката.

На въпрос как сред милионите хора избира тези, които да снима и как реагират те, Татяна разказа: „Насочвам се към най-одухотворените и красиви лица, това ме привлича, имаше много интересни и колоритни образи, всички бяха заинтересовани от нас, защото изпитват уважение към европейците. Почти на всяка крачка искаха да си правят селфи с нас.“

„Индия е изключително колоритна държава, особено ми харесаха булките, които са с невероятни дрехи и се оказа, че по време на сватбеното тържество за различните ритуали сменят на ден поне по 5 тоалета за съответния ритуал. И те са свързани с много различни традиции.“, посочи още тя.

Още за посещението в Индия и какво е важно за фотографа, когато снима подобни събития – цялото интервю с Татяна Чохаджиева можете да чуете на звуковия файл.