„Настана някакво голямо щастие, когато почнахме да правим музика“. Това каза пред bTV Radio Георги Станев- Гого за Lavasonic - новия им музикален проект с Татяна Йосифова, по който работят от години. „Във всеки човек има потенциал и ако бъде положена грижа за тези семенца, може да израсне нова обогатена личност“, допълва Татяна за посланието в дебютния им сингъл Inner Gardens, и за вътрешните светове и градини вътре в нас.

„От много години ми се щеше да направя нещо, което да е не с някаква конкретна цел като продукт, а нещо, което ми идва отвътре и докато не срещнах Таня, това не се случваше. Ние много отдавна се познаваме – от 2004-та може би, когато тя правеше дебютните си записи за проекта Davvid на Димитър Паскалев, тя беше вокалист там и много ме впечатли с пеенето си, но не знаех, че композира. И много по-късно тя ме потърси за един друг проект - Crocks In Tears, който да продуцирам в моето студио, и тогава ни представи някакви нейни композиции, които ме очароваха. И той стана много естествено този проект, просто заради правенето на музика и не сме се ограничавали по никакъв начин – нито творчески, нито стилово, и някакво голямо щастие настана, като почнахме да правим музика – това не е много скоро, някъде от 5-6 години се занимаваме, но спорадично, не като някакъв проект, който да бъде комерсиален и да се търси някакъв конкретен успех, конкретна ниша, която да обслужим с нашия продукт, ние го правим само заради това, че искаме да правим музика и я правим точно така, както я усещаме и ни се получава според мен много добре“, разказа Георги Станев-Гого за проекта Lavasonic.

„Повечето хора, с които съм имала възможност да си говоря за тези процеси – това са вътрешните ни процеси на израстване, и моята конкретна идея беше, че когато човек е в спад, в някаква криза, много често забравя, че тези потенциали се съдържат в него – тези семена и тук вече е разковничето как да се сетим, че са там и да им обърнем внимание, и да положим грижа, за да разцъфнат отново и да израсне една нова, обогатена личност, обаче тук има и по-различен момент – защото посоката, в която човек ще избере да развива тези потенциали може и да е деструктивна. Ние залагаме на позитивната, защото предпочитаме да сме щастливи хора, но не рядко се среща човек да си отгледа и демони и страхове. Така че изборът кой как ще интерпретира тези потенциали си зависи от личната отговорност на всеки човек“, разгръща посланието на Inner Gardens Татяна Йосифова.

В дебютния им сингъл участва и Ерсин от Jeremy. Видеото към песента е приказно, всеки персонаж в него изглежда като отделна картина, а цветята и растенията присъстват като визуален елемент и сякаш са неразделна част от човека и неговия живот. Режисьор на видеото е Георги Манов, а оператор e Крум Родригес.

Цялото интервю с Таня и Гого, които са познати на публиката с предишните им музикални успехи, за новия им съвместен проект Lavasonic, за първия им сингъл, за следващите песни, които подготвят и кога да очакваме дебютен албум и концерт – можете да чуете на следващия звуков файл:

Your browser does not support the audio element.

Видеото на песента можете да гледате тук: