bTV Radio празнува 12 години в българския радиоефир с истории, които си заслужава да бъдат чути. Тази година музикално-информационното радио чества празника заедно с платформата за документални филми Oddly, създали поредица от късометражни филми, чиито истории движат света.

"Отне ни доста време да изберем име, отколкото да създадем филмите в платформата". Това заяви в ефира на bTV Radio продуцентът Ангел Иванов от екипа на Oddly. "Идеята стартира преди година и половина. Мисията ни е да показваме една идея по-различни истории и оттам идва Oddly - различно от общоприетото", добави той. По думите му, герои в лентите са хора, които се занимават с изкуство, но "ще надградим с направления като наука и общественополезна дейност".

"Ние сме хора, които правят аудиовизуални произведения, особено реклами, но винаги проявяваме интерес към филми. Част от екипа ни е силно привързан към документалистиката. Тя започва да набира сили не само в големите платформи, но и в мрежите за видеосподеляне и свободни интернет канали, като разказват важни за обществото ни теми", сподели още продуцентът. Той признава, че в момента над 6 години развива игрален филм, но е на ниво готов сценарий и избор на актьори. "При документалните за кратко време се запознаваме с героите и след като навлезем в ежедневието им и след няколко дни имаме готов филм", уточни Ангел Иванов.

"Нашите слушатели ще чуят част от тези животворни истории. Това издава замисълът на партньорството ни с платформата", заяви изпълнителният продуцент на bTV Radio Жени Марчева. "Животът ни е пълен с десетки истории- катастрофични политически, икономически, травматични спортни, лични. Радвам се, че умишлено или интуитивно сме подали ръка на тези истории. Те отварят очите за друг поглед към света. Това е много важно и ние можем да го направим с Oddly", подчерта тя.

Първата история, която ще бъде излъчена, е за "Кирил Станоев - Художникът, който се превърна във фотограф". Очаквайте филма след новините в 10.00ч. сутринта в неделя, 8 октомври 2023г. в предаването „Тази събота и неделя“ по bTV!

"Ако хората са ни направили впечатление или много търсене. Основният творчески двигател на проекта е режисьорът Никола Атанасов. Ежедневието му е да търси интересни персонажи, с които да се свърже и да заснеме интервю с тях. Впоследствие намира кадри от средата или ежедневието на героите. Те допълват картината за него", каза още продуцентът Ангел Иванов.

Чуйте цялото интервю на Георги Митов-Геми с продуцента Ангел Иванов от екипа на Oddly и изпълнителния продуцент на bTV Radio Жени Марчева, разположено в звуковия файл: