„У нас има изключително древни местообитания и археологически находки, които са не просто значими само за България. Те са едно световно културно наследство. Една от големите задачи, които стои пред нас, (…) е да опазваме това наследство. Това е изключителен наш ангажимент не просто към самите нас, но и към нашето бъдеще“. Това заяви мултимедийният репортер на BTV и автор на поредицата „Мисия 360“ Ладислав Цветков в студиото на bTV Radio по повод приключването на подводния археологически сезон в България.

Акцентът в новия епизод на „Мисия 360“, който ще бъде излъчен утре, 16 декември, в предаването „Тази събота и неделя“, са начините за опазване на подводното археологическо богатство, сподели репортерът. На среща на ЮНЕСКО по-рано тази година е отхвърлен план за управление на Несебър – единственият град у нас, обявен за световно културно наследство. За изготвяне на нов план, който да включва и акваторията, е даден срок от една година.

По думите на директора на Националния институт за недвижимо културно наследство арх. Петър Петров, 10% от изследваните в пет населени места археологически обекти са безвъзвратно загубени, а над 30% са застрашени.

„Това не е по силите само на едно звено. Когато разговарях с арх. Петров, той ми каза, че не им достига човешки ресурс. (…) Един исторически паметник е като един възрастен човек – той се нуждае от грижи. Ако го оставиш, той просто в един момент рухва“, добави Ладислав Цветков.

Авторът на поредицата „Мисия 360“ разказа за останките от наколни жилища, открити в близост до Созопол и датиращи от около 5 век пр. Хр. Освен тях в областта са открити и множество керамични съдове. „Причината отново е свързана с Кирик и Юлита. Когато се случва това преселение от Гърция, за да се настанят там Кирик и Юлита, те са пристигнали с всичко, което са имали, и това са тези останки“, разкри репортерът.

Ладислав Цветков определи подводната археология като трудоемка, но изключително ценна дейност. „Когато искаме да работим и да показваме това, което постигат нашите учени, всяка жертва си заслужава“, заяви той.

Чуйте цялото интервю на Георги Митов с Ладислав Цветков, разположено в звуковия файл: