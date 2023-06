Не мога без да пея, защото това е моето лечение! Това каза певицата Теди Кацарова, която даде специално интервю за bTV Radio. В него Теди разказа за песента "Сини очи", за новия си албум и за концерта, с който отбеляза 30 години на сцената. Създаването на музика е химия, посочва усмихнатата и слънчева Теди, за песента "Сини очи".

"Аз работя с Петър Рангелов от много години вече и освен, че сме много близки приятели, получава се – то е една химия създаването на песен и когато човек си пасне с екипа, някак си нещата се получават. Десислава Христова е прекрасен певец, но и много добра текстописка. Тя направи много хубав текст, точно такъв, какъвто си го представяхме – лек, ефирен. Трудно е да се пее на български, звукоизвличането е различно. Аз съм привърженик да има чист изказ на български и затова много ми харесва ,когато музика и текст се балансират. Понякога се ограничаваме от факта, че пеем на български само за България, но пък когато всеки разбира какво имаш като послание в текста е много важно и затова сега се създава основно музика на български език", посочи Теди Кацарова.

За снимането на видеото тя обясни, че са имали само няколко часа: "В интерес на истината беше единственият слънчев ден, не знам как се получи, но имахме на разположение точно 4 часа, в които нямаше дъжд и беше много хубаво времето. Костадин Кръстев-Коко е режисьор, много скоростно трябваше да реагираме, за да излезе проектът. Даже и монтажа го спешихме, Красимир Николов е човекът, с който обикновено работя. Щастлива съм, че имам екип, винаги изказвам благодарност към екипа си, защото смятам, че един изпълнител е нищо без хората, които работят около него и са част от създаването. Аз работя много години с едни и същи хора, вече не трябва да си говорим, затова и бързо се получават нещата като проекти , в бързи срокове работим. Имахме доста голяма подготовка и след клипа – за 18 май, имах концерт във Военния клуб, с който отпразнувах 30 години на сцена, не знам как съм ги завъртяла, и беше един прекрасен концерт с много приятели, много хубави моменти имахме на сцената, с голям бенд, много съм щастлива от всичко".

"За мен преломен момент в създаването на доста от песните за албума беше този момент с пандемията, в изолация, създадохме и една песен, която озаглавява албума – тя се казва „Любов в тъмнина“, и всичко направихме в условията на карантина. В един такъв период осъзнаваш, че музиката е единственото универсално средство, което може да накара хората да избягат от проблемите си, да ги накара да осъзнаят, че приоритетите ни са най-важни – а именно семейството. Да вдигнеш слушалката и да чуеш близкия човек, да знаеш, че той е жив и здрав. За съжаление аз загубих много близки хора в този период и това беше основата, че единственото нещо, което може да те извади от тази тъмнина, от тежките моменти, това е музиката, светлината и любовта на близките ти", разказа още Теди Кацарова.

Цялото интервю с певицата Теди Кацарова пред водещата Надежда Василева за старта на кариерата й, когато е била на 15 години, какво й предстои през следващите месеци, и за новите й песни можете да чуете на звуковия файл.