Българският квартет Destiny поднася свеж прочит на едно от най-популярните и известни произведения на класическата музика - Симфония № 5 на Бетовен. BEETHOVEN DESTINY е озаглавена новата версия с диско-фънки груув звучене, която ще ви накара да затанцувате. Парчето вече е част от техния емблематичен концерт-спектакъл. През 1976 г. Уолтър Мърфи първи създава диско аранжимент на петата симфония.

Неговата версия оглавява класациите за цели 19 седмици, а след нея се появяват и още подобни варианти. Темата на съдбата е в сърцето на Destiny Quartet и затова екипът е изключително развълнуван да представи своя версия на това велико произведение. Гергана Алексиева - двигател и продуцент на българския квартет Destiny разказа повече за парчето в предаването “За града” по bTV Radio. Чуйте интервюто пред водещата Лили Ангелова в прикачения звуков файл.