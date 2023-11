Теодор Хараламбиев е на 21 години и вече 16 години се занимава с музика. Майка му го записва на уроци по пиано и той осем години изучава класическата музика, с класическа виола завършва Националното училище за музикално и сценично изкуства „Проф. Панчо Владигеров“ в Бургас. „Много съм благодарен на родителите си, че ме записаха там.“ – казва той в интервю по bTV Radio. Междувременно започва да пее и развива своите вокални умения. „И добих увереност, че от мен може да стане и певец. Осъзнах, че това искам да правя, когато бях в 4 – 5 клас. Знаех, че съм добър и ми харесваше да пея, а съучениците ми обичаха да ме слушат.“

Теодор Хараламбиев е вече на екрана на bTV в „Гласът на България“, а междувременно подготви дебютен авторски албум – „Различен“. „Песните ми произлизат от най-тежките ми емоции и в тях включвам елемента на надеждата.“ В музиката и живота той предава посланието за духовно израстване. „Това, което е в мен, е предназначено да го споделям. Ние сме тук, за да правим света по-добър. Тук сме временно, но душата е вечна. Трябва да сме възможно най-добри и да вършим най-полезните неща за хората около нас, не само за себе си.“

В записите на албума участват негови приятели, а концертът за премиерата му е на 25 ноември от 20 ч. в Двореца на щастливите хора в София.

Теодор Хараламбиев е в „Гласът на България“ по bTV в отбора на Дара. „Просто исках да покажа себе си и да донеса позитивни емоции. Изпях „Ако има рай“ на Графа. Приех песента като моя – в нея има надежда, утеха и очакване.“ Той ни зарежда с очакване за предаването тази неделя от 20 ч.: „Много се вълнувам за вокалните двубои, в които участваме с прекрасната Александра – също от Бургас и от отбора на Дара. Песента стана много емоционална. Не съм бил по-щастлив от изпълнение, което съм имал досега!“

Интервю на Светослав Николов: