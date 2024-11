Известният румънски тенор Теодор Илинкай ще партнира на оперната звезда Анджела Георгиу на 10 ноември от 19.00ч. в зала "България". Той ще замени Саимир Пиргу, който има логистични проблеми. Суперзвездата Анджела Георгиу, определяна от критиците като "най-бляскавата и талантлива оперна певица на нашето време" се завръща в София за оперна гала с националния оркестър и маестро Найден Тодоров. Теодор Илинкай е сред любимите партньори на известното сопрано. В програмата ще звучат арии и дуети от Хендел, Верди, Пучини, Бойто и Чилеа. Билети ще откриете на касата на зала "България" и в мрежата на Ивентим.

Теодор Илинкай започва професионалната си кариера през 2006 в Румънската национална опера в Букурещ. През 2008, само на 25 години, печели стипендия във Виена (предложена от CEE Musiktheatre), става победител в Големия международен вокален турнир на тенорите в Шчечин - Полша и изпълнява ролята на Макдъф от „Макбет” от Джузепе Верди в Националната опера в Букурещ. През 2009 получава покана да пее същата роля в Държавната опера в Хамбург, дебютира във Виенската държавна опера като Исмаел в „Набуко” и в Кралската опера „Ковънт гардън” в Лондон като Рудолф в „Бохеми”.

Чуйте повече от интервюто на Георги Митов с румънския тенор Теодор Илинкай /превод: Ангелина Александрова/: