„От късната пролет на тази година започна да има проблеми с водата, имаше едни немалки периоди, в които изобщо нямаше топла вода, след това се появяваше. Сезирали сме за това директора на болницата, както и много родители подаваха сигнали, също разговаряха с различни институции. В общи линии официално цялата инсталация на болницата е изключително стара и версията е, че наистина има много течове и се случват множество аварии и се случва спиране на водата. И Топлофикация е сезирана и идва на място многократно и кой носи отговорност – и Топлофикация вероятно, и самата болница, зависи от това къде се намират тръбите. Проблемът е сериозен, трудно решим, директорът на болницата се ангажира лятото, че ще бъде решен, дали е било въпрос на дълъг ремонт, но е факт, че водата се появява и изчезва и няма постоянно течаща топла вода.“ Това разказа в ефира на bTV Radio Теодора Арменкова от фондация „Злато“. Тази сутрин беше разпространена информация в медиите за проблема в детската онкохемагология на Исул, след което няколко часа по-късно от тръбите потече гореща вода.

