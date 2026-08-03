Перник се превръща в теренна лаборатория за визуална антропология до 9 август. Седемдневната лятна школа Mining Memory: De-mining Pernik събира участници, които ще изследват миналото, настоящето и възможните бъдеща на късноиндустриалните градове в Югоизточна Европа. Базата на програмата е историческата сграда на Минната дирекция в сърцето на Перник - общо пространство за лекции, работилници и продукция.
Програмата е организирана от Център за визуални изследвания на човешкото възприятие и общество (София) и Visual Anthropology Center - VAC (Белград, Сърбия), една от утвърдените независими платформи за визуална антропология и етнографско кино в региона.
Повече от век Перник е оформян от въглищата, стоманата и енергетиката. Като един от основните индустриални центрове на България, градът захранва индустриализацията на страната през целия XX век. Днес мините, енергийните мощности и работническите квартали оставят следи, които все още се четат в градския пейзаж. Школата подхожда към този пейзаж не през познатите образи на упадък, замърсяване и разруха, а като терен на неразрешени и неравномерно разпределени в бъдеще.
Чуйте повече от интервюто на Георги Митов с Теодора Лепоева - съосновател и мениджър проекти на Центъра за визуални изследвания на човешкото възприятие и общество - София:
Заглавието назовава двойното движение в основата на програмата. „Mining memory“ е разкопаване на индустриалните светове: телесни истории на труда, работнически квартали, инфраструктурни остатъци, архиви на социалистическата и предсоциалистическата модерност. „De-mining Pernik“ е усилието да се работи през наслоените образи, чрез които такива градове биват свеждани до изчерпани, замърсени или изоставени места.
Работата протича през три фази:
- Фаза 1 | Контексти, въпроси и методи (дни 1–2): въведение в историческите, социалните и екологичните контексти на Перник и в методите на визуалната антропология - сензорна етнография, етнографско кино, фотография, звук, интервюта, архиви и живи истории.
- Фаза 2 | Съвместна теренна работа (дни 3–5): изследване в Перник чрез наблюдение, ходещи методи, разговори, фотография, звукозапис и работа с архиви. Участниците развиват проекти, произлезли пряко от срещите и местата на терен.
- Фаза 3 | Рефлексия и продукция (дни 6–7): монтаж, колективна рефлексия и разработване на кратки визуални етнографски проекти въз основа на събраните материали