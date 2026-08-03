Перник се превръща в теренна лаборатория за визуална антропология до 9 август. Седемдневната лятна школа Mining Memory: De-mining Pernik събира участници, които ще изследват миналото, настоящето и възможните бъдеща на късноиндустриалните градове в Югоизточна Европа. Базата на програмата е историческата сграда на Минната дирекция в сърцето на Перник - общо пространство за лекции, работилници и продукция.

Програмата е организирана от Център за визуални изследвания на човешкото възприятие и общество (София) и Visual Anthropology Center - VAC (Белград, Сърбия), една от утвърдените независими платформи за визуална антропология и етнографско кино в региона.

Повече от век Перник е оформян от въглищата, стоманата и енергетиката. Като един от основните индустриални центрове на България, градът захранва индустриализацията на страната през целия XX век. Днес мините, енергийните мощности и работническите квартали оставят следи, които все още се четат в градския пейзаж. Школата подхожда към този пейзаж не през познатите образи на упадък, замърсяване и разруха, а като терен на неразрешени и неравномерно разпределени в бъдеще.

Чуйте повече от интервюто на Георги Митов с Теодора Лепоева - съосновател и мениджър проекти на Центъра за визуални изследвания на човешкото възприятие и общество - София:

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Заглавието назовава двойното движение в основата на програмата. „Mining memory“ е разкопаване на индустриалните светове: телесни истории на труда, работнически квартали, инфраструктурни остатъци, архиви на социалистическата и предсоциалистическата модерност. „De-mining Pernik“ е усилието да се работи през наслоените образи, чрез които такива градове биват свеждани до изчерпани, замърсени или изоставени места.

Работата протича през три фази: