Младата поп певица Теодора Велева, с артистичен псевдоним TEDDY VL, представя своя нов сингъл Playing By The Rules. Песента показва тъмната страна на любовта и уроците, които идват след това. Текстът разкрива драматичния опит в живота на младите хора, по пътя към самоуважението и осъзнаването на собствената стойност. С Playing By The Rules TEDDY VL демонстрира твърда решителност да върви напред, следвайки собствени правила.

"Играта по чужди правила често води до разрушителни последици за личността- убедена е изпълнителката- Когато писах Playing By The Rules, изпитвах разнопосочни чувства: гняв, разочарование, но и облекчение. То винаги идва след като осъзнаеш, че си се доверявал на човек, който не е равностоен „играч“. Това беше най-болезнената част за мен, но и важен урок. Щастлива съм, че тази глава от книгата на живота ми е затворена чрез най-вълшебното изкуство за мен - музиката."

Текстът и музиката на Playing By The Rules са написани от самата Теодора Велева, а аранжиментът е дело на талантливия китарист Стойчо Стоянов. Неговият принос подчертава дълбокия смисъл на песента чрез страстната интерпретация на китарата.

Чуйте повече от интервюто на Георги Митов с Теодора Велева /TEDDY VL/:

Playing By The Rules „облича“ своята музика в интригуваща визия, поверена на професионалистите от Whiteshadows Pictures. Петър Симеонов, Димитър Розов и Павел Павлов разказват историята чрез метафората на танца за двама и успяват да предадат вълнението на текста с въздействащи кадри.

По идея на Теодора, във видеоклипа се включват и едни от най-популярните салса танцьори у нас - Мария Стоянова и Валентин Христов. Те олицетворяват магията на изпепеляващата любов, в която водещи са стъпките на партньора, но понякога, както често се случва в живота, той може да води в грешна посока. „Изводът е ясен - споделя Теди - по-добре е да изтанцуваме този живот сами, отколкото по чужда хореография.“

Сингълът Playing By The Rules е вече във всички музикални платформи, както и в официалния youtube канал на TEDDY VL. Песента се реализира благодарение на голямата награда от първото издание на фестивала "Бургас и морето за млади изпълнители", който Теодора Велева спечели миналата година. Конкурсът, организиран от Община Бургас с подкрепата на Министерство на културата, чието ново издание предстои и през 2025-а година отново ще предостави възможността на млад артист да продуцира своя авторска песен.