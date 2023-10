За страстта към керамиката, за свободата, изразявана чрез изкуството и придаването на форма на чистия дух разговаряхме в ефира на bTV Radio с Ивайло Иванов-Бензо и Ирина Вачкова. Наричат се „Термодвойката“ . Двамата притежават малко керамично студио в Априлци, където изработват произведения на изкуството. Срещата ни с тях в нашия ефир е част от поредицата интервюта по повод 12-я рожден ден на bTV Radio, който отбелязваме в партньорство с платформата за документално кино Oddly с „истории, които заслужават да бъдат чути“.

Защо са нарекли себе си „Термодвойка“ и какво влагат в това понятие в живота?

„Ние сме много силна двойка, почти не сме се делили, реално се разделихме когато родих двете деца и беше много умиляващо в болницата ми се радваха сестрите, винаги сме заедно“, разказва Ирина Вачкова.

„И може би това, че работим с един от земните елементи – огънят и фактът, че сме двама и че в част от творческия процес прехвърчат искри и обстановката се нажежава, и все пак е част от оборудването ни – това ни накара да дадем това име.“, допълва Ивайло Иванов-Бензо.

Кое е произведението на изкуството, което ги изобразява най-добре като творци?

„Това е един постоянен процес, променят се възгледите ни, идеите, гледаме постоянно да сме в движение и да постигаме нови неща.“, казва Ирина.

„Това е като да преследваш мираж според мен, такова нещо като творението с главно Т не съществува, ние гоним постоянно и преследваме този мираж, и остава постоянно в бяг мисълта, съзнанието, всичко, тича, преследва“, посочва Ивайло.

Казват, че могат да черпят вдъхновение от всякакви материали.

„При нас толкова много неща могат да послужат за вдъхновение и за някакъв материал, да направиш от едно нещо друго. Да имаш очи да го видиш“, споделя Ирина.

„Неизчерпаем е този извор, използваме много често пръчките, които са носени по течението на реката“, разказва още Ивайло.

„Изкуството никога не е имало цел да е масово. Това е като четящите и нечетящите хора, има такива, които го виждат и усещат в сърцето си, има такива, които го подминават“, казва Ирина за това дали хората усещат душата, която те влагат в изкуството си.

„То е един нескончаем процес, в опит да възпитаваш публика, който е на моменти леко изморяващ, но пък не ни отказва това.“, посочва Ивайло.

Цялото интервю с Термодвойката можете да чуете тук.

А видеото на платформата Oddly можете да гледате тук: