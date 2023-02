С автентичния звук на Оркестъра на Глен Милър ни среща The World Famous Glenn Miller Orchestra, основан през 1985 г. и воден от Уил Селдън. Слушаме го отново в България на 10 февруари от 20 ч. в Зала 1 на НДК. София е спирка от турнето на състава, подготвил юбилейна програма за 35-ата си годишнина. „Глен Милър означава много за мен, след като съм му посветил целия си живот – колко дълго време!“ – казва Уил Селдън в интервю за bTV Radio и Jazz FM – медийни партньори на събитието. The World Famous Glenn Miller Orchestra е изнесъл над 5 000 концерта по целия свят, включително в България. Снимка от събитието на Димитър Алексов за Jazz FM припомня този паметен момент:

Снимка: Димитър Алексов

„Навсякъде програмата много се харесва, сигурен съм, че и в София ще бъде така.“ – убеден е ръководителят на състава.

Интервю на Светослав Николов: