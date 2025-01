„Тихият глас“ ‒ новата песен на Вирджиния Събева-GINI, пристига в края на ноември, за да даде начало на сезона на сериозната музика. Вълнуваща и до болка чувствена, песента подсказва за онези непреодолими житейски загуби, след които животът вече не е същият.

„Идеята за „Тихият глас“ дойде в първите месеци на годината, но дълго време се колебаех дали да я реализирам ‒ споделя GINI. ‒ Тихият глас е онзи, който понякога те буди нощем. Гласът, който горчи, но в същото време те прави човек, човек с чувства и емоции! Без този глас няма как да оцениш онзи весел и щастлив глас, защото всичко в живота е баланс ‒ баланс между сълзите и смеха, между щастието и тъгата! Песента провокира да позволиш на душата си да изпита и мине през всички емоции. Само тогава си жив.“

Чуйте повече от интервюто на Георги Митов с певицата Вирджиния Събева-GINI, разположено в звуковия файл:

Your browser does not support the audio element.

За крайното решение „Тихият глас“ да се чуе везните накланя съпругът на GINI, кипърският изпълнител Агатангелос Агатангелу. Той не само настоява песента да има своята премиера, но и твърди, че за загубите в живота е по-добре да се говори, вместо да се заровят дълбоко в душата. Агатангелос се включва към беквокалите на песента заедно с GINI и A.L.E.K.S., който създава и аранжимента.

Автор на „Тихият глас“ е Вирджиния Събева-GINI, а идеята за музиката и текста идва паралелно в съзнанието ѝ. Режисьорът Радина Миленчева и операторът Добромир Николов „обличат“ песента във впечатляваща визуална история, която всеки може да пречупи през собственото си съзнание или житейска ситуация. Актьорите: Любомир Фърков, Филип Гуляшки, Анна Петрова, Никол Оташлийска, Александра Стоянова, Кристиян Йоргов, Мария Дончева влизат в ролята на персонажи, пресъздаващи различни социални връзки. Самата GINI е разказвачът на отделните истории, а визията ѝ в клипа е повече от зашеметяваща.

„Тихият глас“ е поредната песен с кауза за Вирджиния Събева. Тази година GINI продуцира и песента „По-добри“, която изпълнява заедно с Михаела Филева, Орлин Павлов, Ненчо Балаванов и A.L.E.K.S. Тя е част от благотворителната фондация „Хайде“, която работи за емпатията, разбирателството и толерантността сред децата. По същото време GINI създава и авторския спектакъл „Запей в хармония“, който продължава темата против агресията. „Важно е да сме единни, да подкрепяме различията си, а не да се нападаме заради тях“ ‒ споделя изпълнителката. GINI има идея всяка година да поставя по един такъв спектакъл с кауза, който да реализира, заедно с възпитаниците си от вокална школа Music Lab Academy.

Предпремиерно Вирджиния Събева зарадва феновете си и с още една новина. Филмовата песен Life is a game, която GINI създава заедно с Atom Music Audio и Тихомир Христозов миналата година, беше избрана за ефира на австралийското издание на суперпопулярното риалити „Островът на любовта“.