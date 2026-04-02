„Снощи около 1,30 българско време мисията Артемида 2 с четирима астронавти на НАСА, тоест единият от Канадската космическа агенция излетяха като част от тази мисия, по път към Луната. Днес е първият ден от мисията, тя ще трае около 10 дена. Четиримата астронавти за днешния първи ден имат много важни задачи. Първо трябва да включат всички животоподдържащи системи в капсулата „Орион“, в която ще живеят 10 дена, второ – имат ръчно маневриране на самия космически кораб, който ще се скачи с най-горната степен на ракетата SLS в орбита над нашата земя, и след като тестват всички системи дали работят, тази нощ, тоест 25 часа след самото изстрелване, ще направят така наречения преход около лунна орбита. Тоест ще засилят космическия кораб чрез запалване на двигателя и ще потеглят на 4-дневно пътуване към Луната. Това е най-великото първо постижение на човечеството – кацанията на Луната за последен път преди 54 години през 72-ра година на миналия век и отново завръщане на хора към Луната, за последен път Артемида 1 преди 5 години, следващата мисия Артемида 3 – при която вече е планирано и кацане на лунната повърхност, се очаква да бъде след 2 години. Тоест по плана на НАСА след 2 години човечеството отново да кацне на Луната и тези четирима астронавти са част от този план.“, каза пред bTV Radio Тихомир Димитров, астрофизик и авиокосмически инженер, за изпращането на първият пилотиран полет към Луната след близо 54 години.

