Осмото издание на националната програма за ученици в 10. и 11. клас – Тийноватор, стартира с над 800 ученици от 30 български града и над 90 ментори.

Учебната година на Тийноватор ще продължи до 30 май 2026 година, когато е Финалното състезание пред жури от инвеститори, на което три стартъпа ще получат финансиране за проектите си.

В седмицата на 27 октомври стартират срещите на 45 Тийноватор клуба. В продължение на осем месеца клубовете, съставени от двама ментори и около 15 ученици, срещат общо 27 пъти, като всяка седмична среща е посветена на конкретни умения за работа в екип и за създаване на стартъп компания от А до Я. Тийноватор работи по уникална за България учебна рамка, валидирана от Американския университет в България.

Снимка: Teenovator

В рамките на Тийноватор 8 учениците и менторите ще се съберат на едно място за междинното състезание – Уикенд на идеите през януари, и за Финалното състезание – през май 2026.

77 стартъпа презентираха екипите от ученици на Финала на Тийноватор 7, който завърши през май 2025 година. Вижте най-важното, което се случи в изминалото издание на програмата.

За осем години в Тийноватор събра близо 4000 участници от над 40 града, с над 350 ментори, а на Финалните състезания са представени над 400 стартъп бизнеса в начален стадий.

