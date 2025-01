“Вечност или?” е песен, която още с първия акорд на китарата и първите думи веднага ни пренася в историята на двамата обичащи се, сякаш изведнъж знаем какво е било досега и какво ще бъде. Попадаме не в наивната и розова страна на влюбеността, а в един по-късен етап, когато емоциите вече са прерастнали в чувства и героите са в кръстопътя на зрялата връзка и нейните премеждия. Тогава, когато любовта е избор - изборът дали ще продължим да се борим един за друг!

“Когато видях VALL на сцена за първи път, много ме впечатлиха нейното зряло отношение към публиката и силната и енергия!” - споделя Тино, който веднага след общото им участие кани младата изпълнителка да направят музикална сесия, без конкретна идея. Бързо обаче се ражда нещо много повече от идея…

“Вече знаех, че VALL е наистина чудесна певица, но когато започнахме да комуникираме с музика бързо си пролича и нейният талант на автор, което ме зарадва и ми даде вдъхновението да продължим с песен!” Още в края на тази тяхна първа музикална среща вече се е родила почти готова песен със своя текст и със своята музика, а историята ни е научила, че едни от най-хубавите песни са се раждали именно така.

Чуйте повече от интервюто на Георги Митов с Tino и Vall, разположено в звуковия файл:

Your browser does not support the audio element.

“Откриването и разбирането на себе са едни от най-важните аспекти в живота на всеки артист. В ранните етапи, когато тепърва навлизаме в сферата на изкуството, това може да се окаже изключително предизвикателно. Именно затова е важно да имаме подкрепа, в лицето на някой, който да успее да ни насочва и вдъхновява в правилната посока. Работата ми с Tino може да бъде обобщена с една дума – свобода.” - Вал споделя, че в тази песен сякаш чува за първи път истинския си глас не само като изпълнител, а и като артист. “Седях до нея с китара в ръце и си мислех как за първи път чувам гласът на VALL да звучи толкова завършен и пълен с емоция и история за споделяне!” - потвърждава Тино, който като добър медиатор напътства процеса на създаване.

“Работата с Tino не само ме научи на адски много неща, но и ми даде онова усещане за освобождение – свободата да бъда себе си. Той ме насочи към най-истинския начин да изразявам емоциите си – да ги превръщам в думи, които след това оживяват в нещо красиво.”

Тино и VALL завършват финалната версия на песента си в студиото заедно с Искрен Тончев - Искрата, който благодарение на всеизвестния си артистичен и продуцентски талант и това, че е работил както по няколко от синглите на Тино, така и по всички вече издадени песни на Вал от самото начало, разбира се е най-подходящия човек, който да даде на песента най-доброто звучене. Към аранжирането на песента непринудено се включва и продуцентът Томаш Лукаш с полезен съвет към Тино по време на тяхно приятелско събиране.

С видеото се заема нашумелият и изключително разпознаваем със своята естетика режисьор Broken Simens. Клипът залага не на сложен сценарий, а именно на историята разказана през емоцията. Действието се развива не на множество локации, а между стените на дома - там където такива истории обикновено остават затворени.

Със своето звучене и своята визуализация, песента на Tino и VALL е истинска храна за душата и повод за мисли и емоции… а ние ги питаме: Вечна ли е любовта?

“Вечността за мен е една любима тема. Смятам, че има някои вечни неща, и едно от тях е любовта. Тя ни държи будни, млади, истински, и още какво ли не, но най-вече ни кара да излизаме за момент от реалността, колкото и трудна да е тя, и ни дава шанс да се “скрием” от нея с човека, когото обичаме. Когато намериш истината в отсрещния, нищо не може да застане на пътя ви и пред вас е само изборът - Вечност или?”- отговаря VALL.



“С любов вечността не изглежда страшна и самотна, но и изборът с кого да споделим своята “вечност” може да ни донесе страх. Мисля, че любовта между двама души в истинския и смисъл е избор, който се прави отново и отново и път, по който се върви в посока. Винаги ще обичам хората, с които сме вървели заедно по един път!” - заключително споделя Tino.

Текстът и вокалните линии са написани от Tino и VALL. Останалата музиката и аранжиментът са дело на Tino с благодарност към Томаш Лукаш за съветите и на Искрен Тончев - Искрата за финалните щрихи и звучене.