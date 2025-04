Тино и Роби представиха в студиото на bTV Rаdio тяхната нова песен „Налей“.

„И двамата пишем музиката си, китарата като инструмент и като отправна точка и на двама ни винаги е служила като отправна точка за правене на музика. Познаваме се още от 2018-та, когато се засякохме на един телевизионен кастинг, а преди може би година се усетихме, че сме съседи и все се засичаме в квартала, в паркчето пред вкъщи. Та най-накрая се събрахме, седнахме, но без планове, никога не сме си говорили сега трябва да направим песен, много добре ще стане и т.н. По-скоро се събрахме да се видим, да си поговорим, пускахме си музика, показвахме си неща, и съвсем по естествен път, разбира се, аз като съм сядал вкъщи с някой музикант, няма как да не хванем китарите по някое време, Роби го знае това. И се стигна до това, че той изпя „Сълзите ми налей“, и аз отговорих – „че стичат се в море“, и се погледнахме такива – ооо, видяхме, че имаме припев и горе-долу в същия ден видяхме, че имаме песента.“ Това разказа Тино за създаването на песента „Налей“.

На въпрос как се случва така, че мисълта на един музикант допълва мисълта на другия, Роби обясни: „Това е музикалната магия, която никой не може да обясни. Аз я обяснявам като факт от Вселената, някои вярват, че е Бог, че е майката-природа, всеки вярва в нещо. Изкуството точно това му е хубавото, че можеш да се отпуснеш и да се оставиш на креативната си версия, детето в теб да крещи.“

„Хората в една стая се настройват, на една честота започват да излъчват и да приемат и музиката е това, което свързва и вече намираме смисъл в думите и по музиката“, допълва Тино.

„Май няма конкретна истинска история, а просто си затворихме очите тогава и помислихме къде може да ни отведе тая песен, какво можем да обрисуваме с думи и пеейки я, поне аз се почувствах на брега на морето през нощта, хванал китарата и страдащ по някакви неща“, посочва Роби за това има ли конкретна история зад песента.

„Аз мисля, че несъзнаваното винаги излиза наяве. Случаите, когато съм седнал да напиша нещо конкретно с конкретна идея, се броят на пръстите на едната ми ръка. Винаги съм се оставял музиката да извади от несъзнавания свят, от този, който се случва в бекграунда, така да се каже. Мисля, че изкуството е много хубав метод за комуникация с несъзнаваното, с процесите в нас, които остават скрити“ , казва Тино.

За заснемането на видеото към морето и за посланията в песента, чуйте интервюто с Тино и Роби на следващия звуков файл.

Видеото можете да гледате тук: