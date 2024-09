“- Нали и вие си имате от онези ухания, които за стотна от секундата ви връщат някъде, някога, когато сте били с някого някъде и сърцето ви е туптяло малко по-неравно от обикновено? Често е нечий парфюм, но може и да е всичко друго било наблизо в онзи момент. И няма защо да се лъжем, че повечето ни от тези моменти не са се случили лятото, недалеч от солената вода. Понякога или често, обаче, с края на лятото ни се изплъзва и източникът на това ухание и остава само споменът, чиято миризма все повече отслабва и ни се иска да си я бяхме бутилирали, за да си я слагаме под носа в лошо време или скука и да се пренасяме обратно. Аз това лято си го бутилирах в песен! И ви давам бутилката да си я ползвате, да си я помирисвате, когато ви е нужно или направо да отпивате! Няма да свърши. Поне не до другото лято. Песента се казва “Жажда”!”





В началото на сега вече залязващото лято на 2024 година, в почивката на една музикална репетиция за предстоящите му концерти, Тино започва да създава музиката на това, което съвсем скоро ще се превърне в един от потенциалните му следващи сингли. Още същия ден написва и текста на един дъх и го усмихва това, че той е колкото закачлив, толкова и романтичен. Сякаш започващото лято му е напомнило както за това, което предстои, така и за изминалите лета. Тино продължава да работи по звученето на песента в продължение на целия си традиционен варненски престой обратно у дома и не след дълго е готов за нейното финализиране, за което се обръща към своя приятел и колега Искрен Тончев - Искрата, с когото вече са покорявали родните класации и публика.



“ - Искрата е колкото артист и творец, толкова и майстор в аранжирането и продуцирането на музика! В това отношение се уча от него и винаги е удоволствие когато имам възможността да доизпипам своя творба с негова помощ и да наблюдавам как дава на една песен звученето, което разгръща пълния и потенциал!”

Двамата музиканти завършват лятото си пресичайки често пътя между Варна и Бургас (родният град на Искрен, където пък на свой ред той си прекарва топлите месеци), работейки ту в единия, ту в другия град, а понякога и някъде по средата.



“- Когато напреднахме с песента осъзнах, че искам точно нея за свой следващ сингъл и разбира се започнах да мисля за клип. След една прекрасна и типична варненска юлска вечер, в която ни се взе въздуха от танци, осъзнах, че искам да запечатам всичко това на видео през своя поглед и погледа на моите приятели. Така разбрах какво точно исках да направя и остана само да го организирам.”





За видеото на песента “Жажда” Тино се обръща към своя друга сродна морска душа, с която не веднъж са работили по неговите визуализации, а именно Плам Мирчева, създател на Wolfpack Studio. “Плам е чисто луда когато става дума за снимане! Винаги е готова да направи невъзможното и никога не ме е подвеждала! Обръщам се към нея винаги когато имам режисьорски порив, а тя превръща всяка идея в реалност.”

Чуйте повече от интервюто на Георги Митов с Тино, разположено в звуковия файл:

Видеото на песента “Жажда” наистина успява да запечата лятото и само по себе си ни кара да го преживеем отново при всяко гледане!





“Не мога да ви опиша колко обичам това видео! Може би защото нямаше нужда от сценарий, а просто да се улови това, което е ежедневие на лятото във Варна и около нея. Просто си организирахме поредното преживяване и в рамките на два дни заснехме това, което ни се случваше. Хаха, така казано дори можем да наречем клипа документален!

Изключително много благодаря на моите приятели, че приеха поканата да станат част от този момент и най-много благодаря на моето момиче! В случая не биваше да има актьорска игра и за това нямаше с кой друг да се получи искрено освен с Ника!”



Оставяме ви да се наслаждавате пак и пак на това бутилирано лято под формата на песен и тръпнем в очакване за всичко предстоящо от Тино, който винаги успява да ни поднася преживявания!