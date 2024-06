„След като една песен е навън, важно е какво носи тя на всеки, който я чуе. За мен тя е една моя си история, обаче аз като слушател и като фен на музиката съм забелязал, че тя не е антидот на някакъв твой проблем, а напротив, тя е събеседник. И ние не си пускаме някаква весела музика, когато сме тъжни, ние си пускаме тъжна музика, за да усетим, че и някой друг се чувства като нас, ще сме едно цяло, общество, и някой някъде е усетил нашата история, нашата болка или нашата радост. Та за мен оттук нататък е интересно кой как за себе си намира тази история и каква негова история се преплита с „Дишай“. Това каза младият изпълнител Тино в ефира на bTV Radio.

За това какъв път извървява песента „Дишай“ от първата й версия от края на лятото на 2022-ра, през срещата с срещата с украинския музикален продуцент Томаш Лукаш до днес, Тино разказа:

„Аз имам тази тенденция, то е и нож с 2 остриета, винаги като направя една песен, нямам търпение да видя и реалността, тоест да я пробвам на сцена, да видя и как ще прозвучи, как аз ще се чувствам, докато тя звучи, как хората ще откликнат, бързо вкарах тази песен в сет листите в стария вариант, в който я бях написал. Срещата ни с Томаш, която се случи ноември 2023-та година, тогава се запознахме, и понеже съм рускоговорящ, учил съм руски доста време, и успявахме да се разбираме с него доста добре, това малко премахна бариерата, и бързо се сприятелихме, музикалните ни интереси доста съвпаднаха. Първият път, в който седнахме да поработим, да видим кой какво прави, пуснах му демото на „Дишай“, аз много обичам като се запознавам с нови музиканти да ги предизвиквам, да кажа – хайде да направим нещо, да посвирим заедно. На него му казах – покажи ми какво би направил с това парче, на първо слушане и след 20 минути вече имахме развит този негов поглед, заради него аз веднага откликнах с някои нови идеи, но като цяло той е отговорен за това крайно грандиозно звучене, бих го нарекъл, защото е продуцент на много високо ниво, работи със звезди от световен мащаб.“

На въпрос как младият музикант се е променил за тези 2 години, той споделя: „Предпочитам сега в този момент да пускам неща, които са актуални, но имам и някои, които датират още по-назад, които даже не съм записал още. Даже днес имам среща, за да запиша най-накрая първата си песен на български, която някога написах. През годините свирим често и е много любима на моята аудитория, но пък е толкова детска и толкова отдавна, че много странно преживяване е да запишеш и да пресътвориш нещо, което не си написал вчера. И не просто не вчера, а вече е минала повече от година. Трябва да се попиташ, все едно се срещаш с едно предишно теб и си говорите, и намираш пресечни точки. Даже тази песен, за която ти говоря, ако тогава е била любовна песен, сега ми звучи все едно я пееш на детето си. През годините се променя погледът и това е много интересно.“

За моменти, в които си казва сам на себе си „Дишай“, Тино посочва: „Замислям се напоследък, че когато ми се натрупа стрес, напрежение, поне аз наскоро направих такава метафора – жега ми е в стаята, и ще се разсейвам с всичко, по всякакъв начин ще се опитам да избягам, само няма да се сетя да пусна климатика малко да охлади. Същото е и с дишането, понякога да се спрем, да дишаме, да оставим всичките тези отворени табове със задачи, които стоят в ума ни, да се затворят, едно по едно да се изчистят, понякога забравям.“

Цялото интервю с Тино за песента „Дишай“, видеоклипа с холивудски привкус, страстта му към автомобилите, и партньорството в заснемането на клипа с Мария Толин, можете да чуете на звуковия файл:

Видеото можете да гледате тук: