Българин се нареди сред петимата най-добри на Световното първенство за майстори на пица, което се проведе наскоро в италианския град Римини. Тянко Тенев е в Топ 5 в надпреварата за майстори на пица Неаполитана и в Топ 10 за пица Класика, сред 600 участници от 48 държави. За големия успех и тайните на вкусната пица, Тянко Тенев разказа в ефира на bTV Radio.

“Чувството да си на пето място на световно състезание само по себе си е страхотно, но най-хубавото е, когато човек се чувства оценен от хора, които наистина разбират от тесто, вкусови комбинации, особено когато става въпрос за по-смелите такива, подобни на моята пица, за която използвах и уникален български продукт – зелено сирене, което се произвежда в Черни Вит и няма друг аналог в света подобен. Те оцениха уникалността на това, което представих.”, каза Тянко Тенев.

На въпрос как журито е възприело тази ценна съставка – зеленото сирене, майсторът на пица отговори:

„Те просто не бяха опитвали нещо подобно и им беше много интересно, и аз успях добре да я комбинирам в рецептата, да е добре вкусово балансирано и бяха впечатлени общо взето – от пицата и много от сиренето.“

Пицата, която Тянко Тенев е представил на състезанието, се казва Bulgarian miracle и е с основа пюре от сладък картоф, а част от съставките са пастет от гъши дроб, ядливо злато, чипс от сушени смокини.

„По-скоро участниците заложиха на класическите пици и аз се отличих с моята по-експериментална такава, която беше доста по-различна от останалите, даже имаше хора в топ 3, които спечелиха с пица Маргарита, което означава, че тестото им е било много добро, той като пица Маргарита е основата на всяка една пица и за да впечатлиш журито с такава, трябва да си много добър.“, казва още майсторът.

„Важното за направата на хубавата пица е предварителната дълга подготовка, методичното добавяне на продуктите, когато се замесва тестото, следене на градуси, правилна хидратация, дълга студена ферментация, и най-важното при гарнирането е да се използват качествени продукти, а не имитиращи такива. Важно за качествената пица е не само да е вкусна, а и полезна за консумиране“, споделя Тянко Тенев част от тайните на вкусната пица.

Предстои Тянко Тенев да участва заедно с носителя на купата от 2025-та година Росен Найденов на шампионат в Парма на 15 април, и там техният отбор отново ще представи български продукти.

Целия разговор пред водещата Надежда Василева можете да чуете на следващия звуков файл.