Деца в турския район Хатай, който беше от най-пострадалите при опустошителното земетресение през 2023-та година, ще учат в училище, построено със средства от български дарители. Училището беше открито преди дни на тържествена церемония с участието на българския посланик в Турция Ангел Чолаков и на представители на местните власти. За инициативата разказа в ефира на bTV Radio Тюркян Тюркер, която е председател на Българо-турския дамски бизнес клуб. Каква е нейната история, свързана с Хатай? За концерта преди 3 години, и как зад идеята за построяване на училище застават много хора, които вярват в този проект, какви бяха емоциите при откриването, и как ще продължат да помагат на децата – чуйте на следващия звуков файл интервюто с Тюркян Тюркер пред водещата Надежда Василева.

