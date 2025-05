„Измислен човек“ е новата песен българската поп рок група Innerglow, в колаборация със Свилен Ноев от „Остава“. Темата е свързана с илюзорните представи, които хората имат един за друг, както и с многото версии на самите нас, които съществуват в съзнанието на околните. Видеоклипът на песента е реализиран от режисьора и оператор Иван Иванов, който продължава успешното си сътрудничество с Innerglow. Видеото представя Свилен като мрачно алтер его на Тодор, което не спира да го преследва навсякъде и във всеки момент. „Измислен човек“ е първи сингъл от предстоящия втори албум на Innerglow, който се очаква през есента. За посланията в песента и какво им предстои, чуйте целия разговор с Тодор Ковачев и Матей Христосков от Innerglow в ефира на bTV Radio на следващия звуков файл.

Видеото можете да гледате тук: