“Освободен” е новият сингъл на българската поп-рок група Innerglow. Песента звучи лятно и вдъхновяващо, с танцувален ритъм, а в яркото видео, снимано на различни локации, участват актьори и танцьори.

Пред bTV Radio музикантите разказаха за посланията в песента, кога се случва освобождаването от миналото и човек може да преодолее това, което му се е случило.

„Това си е изпитание за всички нас, всички сме се сблъсквали с нещо такова и затова текстът е доста универсален, и се радваме сега, когато хората чуят песента, доста отзиви получаваме конкретно за текста. Хората казват, че им се струва нещо близко до тях, нещо, с което са се сблъсквали. Мисля, че преодоляването на миналото се случва не само чрез изминаването на някакво време, не само, че времето лекува, а лекуват и нови преживявания и вдъхновения, и нови амбиции. За щастие ние в групата не ни липсват никое от тези неща, постоянно има нещо ново, което ни се случва и всеки от нас мисля, че си преодолява миналите тегоби и неудовлетворения, които всеки има в живота си, но пък и музиката има лечебно въздействие в този аспект.“ , казва Тодор Ковачев.

„Освобождаваме се от всичко, което ни възпира като цяло, но смятам, че музиката е супер средство човек да изразява себе си, да намира вдъхновение да продължава напред и да не си губи времето само в оплакване на това какво е можело да бъде и да гледа напред. Поглеждам назад, търсейки вдъхновение. Ние сме много повлияни от западната музика на 60-те, 70-те и 80-те, но ние сме много големи фенове на класическия рок, началото на електрическите китари и рифовете, и между другото мога да допълня, че ако хората дойдат да ни слушат на концерт, това си личи много повече. И някой път дори хора, които са ни слушали няколко години, идват на концерт за първи път казват – вие звучите много по-енергично и по-тежко на живо, което аз си мисля, че е супер.“, посочва Петър Желев.

„Аз мисля, че още когато правихме песента и тепърва възникваше, си давахме сметка колко е танцувална и че ни се танцува и на нас на тази песен, макар че не сме никакви танцьори. Добре, че за видеото взехме хора, които са професионалисти в това отношение и които много ни зарадваха с техния пърформанс. Ние танцуваме енергично и на концертите си, а все повече от нашите песни вървят да има танци на тях. И най-щастливи сме, когато виждаме публиката отсреща как танцува. Вярваме, че и на тази песен ще е по същия начин, не случайно в началото на лятото я издаваме, когато тепърва и по фестивали ще я свирим и се надяваме да продължи да се харесва толкова и такива добри отзиви да да получаваме за нея, да достигне до повече хора, и те да си танцуват, както се пее в текста – да си танцуват дори сами, като идеята е, че когато танцуваш сам, танцуваш така, сякаш никой не те гледа, не те интересува как изглеждаш, изоставяш всякаква суета, и просто се отдаваш на ритъма. В „Освободен“ това е метафора за едно цялостно отношение към живота. Този тип танцуване е поне за мен най-ценният тип. Когато изоставиш суетата, се появяват най-автентичните и ценните неща, които можеш да създадеш. И ние се стремим да бъдем така и в композирането, и в музиката – да създаваме неща, които са максимално искрени и неподправени.“, допълва Тодор за музиката и танците в песента и видеото.

Innerglow работят и по нови парчета.

„Есента със сигурност ще има нов сингъл, придружен с видео, в който ще има доста готини изненади, ще се появи един глас напред, който досега не е бил толкова разпознаваем от нашата група, но да изчакаме до есента и можем да гостуваме да го представим.“, разказа Петър.

Целия разговор с Тодор Ковачев и Петър Желев за новия сингъл на групата „Освободен“ и за предстоящото лятно турне, можете да чуете на звуковия файл.

Видеото можете да гледате тук: