„Технически е невъзможно в 0.01 часа на 1-ви януари някой да препрограмира автоматите за кафе и закуски, да смени монетните механизми, да пусне ъпдейт на касовите апарати“. Това заяви в ефира на bTV Radio председателят на Българската вендинг асоциация Тодор Каназирев.

„До 0 часа на 31 декември ние сме длъжни да приемаме единствено лева. Има много заводи, които са с 24 часово работно време, военни поделения, охранители на държавната граница, а и болници, за които в тези празнични дни вендинг машините ще са единственото място, в което те могат да се закупят кафе, енергийна напитка, вода, кроасан или от каквото имат нужда“, добави той.

Снимка: iStock

По думите му, по-големите оператора разполагат с около 30 000 до 32 000 машини, но има и безкрайно много хора, които разполагат по един-два автомата в малки населени места и села. Според Каназирев, софтуерът трябва да се смени, както и монетния механизъм. „Машините трябва да бъдат занесени в специализирани сервизи, в които има малко способни хора, които могат да го направят“, коментира мениджърът.

„По закона за въвеждане на еврото, ние не може да се обосновем за тези разходи и да вдигнем цената за напитки и храни, които предлагаме във вендинг машините. Нямаме компенсация за това. По същия закон, навсякъде в рамките на първия месец на месец януари може да се разплащаме с двете валути. По принцип се казва, че трябва да бъде връщано ресто в евро, но ако няма наличност на евро, може да бъде връщано и в български лева. Така че ние не сме нищо по-различни от един търговски обект и този един месец е минималното, което ни трябва. Настояваме за това да може да работим като всеки търговски обект“, поясни Каназирев. „Нямаме резервен вариант за гражданите“, категоричен е той.

Чуйте цялото интервю на Георги Митов с председателя на Българската вендинг асоциация Тодор Каназирев: