Изгряващата k-pop звезда Тони Куон представи в ефира на bTV Radio дебютния си сингъл Sorry Not Sorry. Текстът на песента е негов, и е на 3 езика – български, корейски и английски.

„Българският и корейският са ми майчини езици. Английския съм го учил от много ранна възраст и дори в нормалния ми ежедневен говор, като си говоря с приятели и с роднини, аз смесвам от време навреме и трите езика, така че това е нещо натурално за мен и се радвам, че успях да го превърна в песен и да го споделя с хората.

Реално песента е направена по случай моето разбито сърце като тийнейджър, 90% от хората са преминали през това нещо, но целта на песента е да пренесе всеки слушател в онези безгрижни тийнейджърски времена, които съм сигурен, че всички гледаме с огромна носталгия и ако успея да изкарам усмивка у слушателите, докато слушат песента, моята мисия е завършена.

Сърцето ми, още когато започнах да работя по този проект, пулсът ми сякаш се ускори и така и не е спирал, защото имаме още много да градим, имаме още много стъпки, които да преминем, заедно с моите фенове. Много съм развълнуван, много се радвам, че съм днес тук с вас и мога да споделя моята история с България“, разказа Тони пред bTV Radio.

Историята на родителите му е много интересна и певецът я сподели със слушателите на bTV Radio.

„Майка ми заминава да учи в Южна Корея в университет, запознава се там с баща ми, първоначално тя е била репортер и след това пишат сериал по нейната история. Тя си играе нейната роля в сериала и оттам изгрява като филмова звезда и става една от най-известните в Южна Корея. Печели състезание по писане, реално най-голямата награда е спечелила, понеже тя е писател по душа и аз от там съм наследил нейния талант, защото и аз така започнах моята музикална кариера – първо с писане на поезия. Срещат се те в университета и от там – любов между 2 държави.“, разказа Тони Куон.

Тони е завършил софтуерно инженерство в УНСС тази година. Казва, че няма много допирни точки с музиката, но в тези, в които се допира, му помага много.

Цялото интервю с Тони Куон можете да чуете на звуковия файл.

Your browser does not support the audio element.

Видеото можете да гледате тук: