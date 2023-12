„Не всяко културно наследство е благо. Между благо и срам има разлика.“ – коментира пред bTV Radio по повод демонтажа на Паметника на Съветската армия философът и журналист Тони Николов. За него винаги е бил проблем издигнатият съветски автомат в небето на София: „Той трябваше да внушава на поколения наред, че има едно надмощие от чужда сила и тя е разпоредила така. На най-високото и емблематично място заплашително се показва къде е силата, този паметник е символ на угнетението и живота в несвобода. Всичко това с цялата фалшива история трябваше да скрепи това наследство.“ Тони Николов посочи, че мястото на тоталитарното изкуство е в музея – в експозиция, с адекватните пояснения.

Снимка: Светослав Николов

Интервю на Светослав Николов: