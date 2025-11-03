"Всеки търси своето лично благо. Политиците трябва да създават най-добрите условия за общественото благо". Това заяви пред bTV Radio легендарният италиански актьор Тони Сервило.

Той гостува за първи път в България и получи "Награда за изключителен принос към изкуството на филмовото превъплъщение" на тържествената церемония по награждаването от 11-тото издание на кино-литературния фестивал "Синелибри". След нея се състоя и националната премиера на италианската драма „Помилване“ (La Grazia), режисирана от Паоло Сорентино.

Филмът бе удостоен със седем награди във Венеция, номиниран за „Златен лъв“ и за наградата на публиката на фестивала в Сан Себастиан. Лентата откри триумфално тазгодишното издание на кинофестивала във Венеция. За наситения с вътрешен драматизъм образ на италианския президент Мариано де Сантис Тони Сервило беше удостоен с награда „Пазинети“ и купа „Волпи“ за най-добър актьор, а някои критици му предричат и „Оскар“. Негови достойни партньори във филма са Анна Ферцети, Масимо Вентуриело, Орландо Чинкуе.

"Властта, когато е в услуга на общността, е неизбежно упражнение на политиката, защото очевидно включва способността да се вземат решения. Завладяващото в този герой е, че го прави много човешки, много близък до нас, и че когато е изправен пред толкова важни решения, той показва цялата си крехкост", разказва Сервило за персонажа си.

Няколко пъти Тони Сервило е печелил Европейската филмова награда и наградата „Давид ди Донатело“ за най-добър актьор, а през 2020 г. „Ню Йорк Таймс“ го класира в списъка си с 25-те най-велики актьори на XXI век. Неизброими са филмовите заглавия и героите, чиито образи е изградил с проникновение и страст, с умение, граничещо със съвършенството. Емблематични остават удивителните превъплъщения на актьора във филмите на Паоло Сорентино. Кинематографични шедьоври като „Последствията на любовта“ (2004), „Звездата“ (2008), „Великата красота“ (2013) и „Ръката на Бога“ (2021) носят както на Сервило, така и на Сорентино, международна слава и най-престижните отличия в света.

"За да откриеш Великата красота в живота си, трябва да си позволиш да бъдеш изненадан, защото понякога тя е там, а ние сме слепи и не можем да я видим. Много е трудно, но трябва да опитаме", каза още изтъкнатият италиански актьор.

Чуйте цялото интервю на Георги Митов с Тони Сервило /дублаж: Павел Сотиров/ в звуковия файл: