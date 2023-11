Българо-кореецът Tony Kwon, който едва преди няколко месеца представи своя дебютен сингъл Sorry Not Sorry, представи нов музикален проект - песента Teenager. Певецът разказа пред bTV Radio за посланията в песента.



Teenager отново разгръща таланта на K-Pop артиста, завладявайки публиката с приятна мелодия и лирики, разкриващи симбиозата от емоции, изпитани по време на една тийнейджърска любов. Типично в негов стил, Tony Kwon зашеметява със своето лавиране между български, корейски и английски език, което определено действа като завършващ елемент, правещ трака едно неустоимо ново предложение.

Лириките към Teenager са дело на Tony Kwon, а музиката - на Weston и John Riho. Видеото към песента е режисирано от Emanuil Albert.С безпрецедентния успех на Sorry Not Sorry, който достигна високи позиции в множество музикални класации в страната, младата изгряваща звезда успешно прикова вниманието на слушателите. Сега той е готов отново да постигне това, а и не само, със своя нов сингъл.

Цялото интервю с Tony Kwon можете да чуете на звуковия файл.

Your browser does not support the audio element.

Видеото можете да гледате тук: