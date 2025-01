На 30 януари от 19:00 ч. в зала „България“ почитателите на класическата музика ще имат удоволствието отново да се срещнат със световноизвестния цигулар Вадим Репин. Под палката на Карло Тенан той ще представи Концерт за цигулка и оркестър № 2 в сол минор от Сергей Прокофиев.

Програмата на концерта на Софийската филхармония включва още: Дмитрий Шостакович – Празнична увертюра в ла мажор и Йоханес Брамс – Симфония № 2 в ре мажор.

"В някои семейства не обръщат внимание на класическата музика, а ако това се стане – то е на много късен етап. Личната ми стратегия, която възприема ръководеният от мен Транссибирски пътуващ фестивал, е да привлека не само млади музиканти, но и млади хора в публиката. Имаме много истории за това как някой човек от улицата надниква в залата, за да види какво точно се случва и да открие, че това е неговото си нещо. Възможно е след 6-7 години той да свърже живота си с класическата музика. Мисля, че е важно децата да се научат да свирят на някакъв инструмент – пиано или по-сложен инструмент като цигулката няма значение. Това развива мозъчните полукълба на детето, но има значение то да бъде в контакт с музиката, независимо от нейния жанр. Изгражда се съвсем различно отношение към света у хората, които са изпълнявали музика пред публика, без значение дали това е концертна зала, овощната градина на баба и дядо или някаква семейна сбирка. Това изгражда съвсем друг подход към живота", заяви музикантът пред bTV Radio.

Чуйте повече от интервюто на Георги Митов с Вадим Репин /превод: Ангелина Александрова, дублаж: Павел Сотиров/, разположено в звуковия файл:

Роден в Сибир през 1971 г., Вадим Репин е сред най-изявените съвременни майстори на цигулковото изкуство. Неговият звезден път започва още на 11-годишна възраст с победа в международния конкурс „Виенявски“. Дебютите му в най-реномираните световни зали като Карнеги Хол и сътрудничествата му с водещи оркестри и диригенти го утвърждават като изключителен талант на световната сцена.

Репин е известен със забележителните си записи на произведения на Шостакович, Прокофиев, Брамс и Бетовен, които му носят престижни отличия като „Echo Classic“ и „BBC Music Award“. Той е носител на френската титла „Chevalier de l’Ordre des Arts et Lettres“ и основател на ежегодния Транссибирски фестивал на изкуствата.

Карло Тенан (роден в Италия през 1969 г.) привлича все по-голям международен интерес с интерпретациите си на симфонична музика, опера и балет, както и с дълбокото си разбиране на съвременната музика. Той започва кариерата си като асистент на легендарни имена като сър Антонио Папано и Лорин Маазел, а впоследствие ръководи престижни оркестри, сред които Националната академия „Санта Чечилия“ в Рим и „Концертхаус“ – Берлин.

Сред акцентите в кариерата на Тенан са дебютът му в Голямата фестивална зала в Залцбург, множество успешни оперни постановки и сътрудничеството му с Лудовико Ейнауди по дебютната опера на композитора. От 2024 г. Карло Тенан е артистичен директор и главен диригент на Истанбулската филхармония „Борусан“.