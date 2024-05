На 23 май 2024г. от 19.00ч. в зала "България" Софийската филхармония посреща за първи път най-младият победител на конкурса "Чайковски" Златомир Фунг, който под палката на Ернст Хьотцл ще представи Концерт за виолончело и оркестър №1 от Камий Сен-Санс. Програмата на вечерта включва още "Emigration of Strings" от Паул Хертел и Симфония №7 от Антонин Дворжак. С този концерт се открива 55-тото издание на фестивала "Софийски музикални седмици" 2024г. Билетите са в продажба на касата на зала "България" и в мрежата на Ивентим.

"Голямото предизвикателство на класическата музика е, че когато я слушаш, трябва да се подчиниш на нейните условия. Ако слушаш Симфония на Бетовен два пъти по-бързо, това вече не е същата творба. Тук не важат формулите, които можеш да приложиш към спортните състезания и филмите, защото нямаш прекъсване за реклами или превъртане напред и затова класиката трябва да се възприеме такава, каквато е", каза още даровитият музикант.