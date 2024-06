Верни на своя тотален хит почерк Торино и Пашата задават тона на сезона с „Отпечатъци“. Българските продуценти и изпълнители отново ще подарят на феновете си проект, готов да превземе музикалните класации и посветен на най-великото чувство-любовта.

„Отпечатъци“ разбива всички митове, че Торино и Пашата са преминали към поп фолк жанра. С този сингъл момчетата ясно заявяват, че за тях няма граници в създаването на музика и стремежът им винаги е бил да я споделят с максимално широка аудитория.

"Една шепа народ сме, няма нужда да се делим. Най-важни за нас са феновете и слушателите, защото без тях сме кръгла нула. Благодарим им и се стараем да правим качествена, хитова музика, която да допадне на възможно най-много хора." споделят Торино и Пашата.

Чуйте повече от интервюто на Георги Митов с Тодор Емилов-Торино и Павел Денов-Пашата, разположено в звуковия файл:

Музиката на „Отпечатъци“създава известният китарист и хитмейкър Иван Тишев, който затвърждава установения регетон стил на момчетата. "За мен е удоволствие отново да работя с толкова успешни изпълнители като Торино и Пашата. Тази колаборация е вълнуваща за всички ни, а лично аз нямам търпение да усетя реакцията от песента."- казва Иван Тишев.

Обичайно за най-големите им хитове, вълнуващият текст отново е на дуета, но този път към тях се присъединява Димитър Марианов, познат като Marianoff. Новината за феновете е, че Marianoff официално вече е част от екипа на Торино и Пашата, а Directo Agency има изключителните права да представлява Тодор Емилов-Торино и Павел Денов-Пашата (Torino&Pashata) пред медиите.