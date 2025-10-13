Всички забелязахме нежното и красиво момиче, което изпя PRAZNA STAYA и MERSI BUKU, същото момиче, което по-рано тази година успя да взриви бар „Петък" през февруари. Всички забелязахме нейния потенциал, но сякаш искахме да видим още малко от нея. Е, сега Pressie ни отвръща с Tova go znam - едно малко по-различно и страстно парче. И не спираме дотук.

Във видеоклипа, заснет от Ирина Иванова - IrrA, виждаме Pressie в три различни светлини - осъзнаваща, преживяваща и уверена. Въпреки болката и противоречията, песента носи категоричност - "Че ти си грешка, това го знам. Че заслужавам по-добро, това го знам."

Парчето разказва за любовта - онази токсичната, но и за силните жени, които не позволяват да бъдат потъпкани. За онези смелите, които добре знаят какво искат. Този път изпълнителката не само ни го изпява, но и ни го показва - емоционално, горещо, с танц и движения. След излизането на този сингъл на Pressie ѝ предстоят още няколко нови парчета и дует, за който нямаме търпение да разкрием повече.

Чуйте повече от интервюто на Георги Митов с Pressie:

Музика и текст: Преслава Димитрова, Дарина Атанасова, Сара Пейчева, Калина Баткова,

Денис Попстоев

Аранжимент и текст: Денис Попстоев, Теодор Василев

Хореография: Преслава Димитрова - Pressie

Асистент хореографи: Мими Маринова, Klea Koci

MUZE Music вярва в артисти, склонни да влагат сърце, енергия и индивидуалност в своята музика – точно затова решава да застане зад Pressie, като неин продуцент.