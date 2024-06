Нови времена с нови предизвикателства и нови възможности. Помощник в развитието на младите таланти е Trace Talent – предизвикателство, посветено на музиката като професия. Платформата създава Sofia Live Festival. „През последните няколко години с моята организация и с нашия фестивал и конференцията So Alive, се опитваме да развием капацитета на артистите и на младите хора, които искат да работят в музикалната индустрия. Тя е много голям световен бизнес, който в България е все още недостатъчно развит като професия. Trace Talent събира млади хора от България, Белгия и Франция, които денонощно са заедно и работят заедно в различни аспекти – артисти, тур мениджъри, експерти по комуникация, служители по техническото обезпечаване на събития. На мен ми се наложи да се науча да правя всичко това по неволя. Нашата мисия е хората да не минават през всички тези трудности. Кариерното развитие е важно за младите хора, които могат да се реализират в музикалната индустрия.“ – коментира в студиото на bTV Radio Рут Колева.

От българска страна музикалните участници са Прея и Арика Адамс. „Да се включа бе спонтанно и много добро решение. Бе ми много интересно да се запозная какво е да работиш в екип. Много научих как да обувам с хората. В Брюксел давах интервюта по различни радиа, във Франция бе привилегия да пеем на голяма сцена в Марсилия. Мисля да продължа работа с някои от хората, с които се запознах в шестте отбора. Ще си останем завинаги голямо семейство.“

На 22 юни се срещаме с талантите от Trace Talent на Sofia Live Festival.

Дени Кирева участва в проекта като технически режисьор от френска страна. „Живея в Марсилия и веднага се включих в проекта, за да събера двата свята. Искам да продължа да се занимавам с професия в музикалния бизнес. Това приключение ми показа колко различни професии има в музикалната индустрия и всеки има своето място в създаването на нещо голямо.“ – каза тя.

Льороа е от Белгия: „Моята мечта за музиката е да стана известен най-вече в Белгия. Trace Talent ми помогна с контакти и възможността да се покажа пред света. Моята музика говори за ежедневието на всички, за проблемите, пред които се изправяме у дома и в работата. Чрез музиката искам да покажа усмивките и щастието, за да можем да ги превъзмогнем. Искам да покажа на публиката положителните страни на живота.

Дейлом е от Марсилия: „Моята мечта е музиката да преодолее всички граници. Това предизвикателство е добрият избор, защото сега съм в България. Имах възможността за първи път да робят с екип, който ми помогна да направя най-доброто от моето изкуство. Срещнах много ментори. За мен музиката е като терапия, пея за социалните проблеми, говоря за всекидневието, което показва, че съм като всички останали. Рапирам и правя музика, за да споделя един момент с публиката и за да обединявам.“

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на ЕС и със съдействието на град Марсилия.

Интервю на Светослав Николов: